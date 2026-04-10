Acamoto 2026: Rechazo en Acapulco sin autorización oficial

El municipio de Acapulco ha tomado la decisión de no aprobar el evento Acamoto 2026, previsto para mayo, como medida para proteger la seguridad de residentes y turistas, así como la imagen del destino.

La Postura del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Acapulco ha comunicado oficialmente que no se otorgarán permisos para la celebración del evento motociclista Acamoto 2026. La medida busca garantizar la seguridad y el orden público en la ciudad, un destino turístico de gran relevancia.

Aval de la Comunidad Empresarial

La posición del gobierno municipal cuenta con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial y otros representantes de la sociedad civil, quienes han expresado su desacuerdo con la realización de este masivo encuentro.

Declaraciones de Seguridad Pública

En una reciente conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, enfatizó que no existe una solicitud formal para el evento y que, de ser presentada, no tendría autorización. La prioridad del gobierno, aseguró, es la tranquilidad de todos.

Impacto Económico y Social

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Julián Urióstegui Carbajal, solicitó la cancelación definitiva del encuentro para este año, sugiriendo que cualquier futura edición debe ser organizada dentro de un marco regulado. Aunque Acamoto podría dejar una derrama económica de 33 millones de pesos, también provoca daños que alcanzan los 50 millones, afectando negativamente a la ciudad.

Preocupaciones de Seguridad

El sector empresarial ha alertado que la falta de permisos para eventos como Acamoto genera desorden, accidentes y una acumulación de basura, así como un detrimento a la imagen turística de Acapulco. En años anteriores, han ocurrido incidentes violentos que incluyeron pérdidas humanas.

Perspectivas de los Organizadores

Sin embargo, algunos promotores del evento han indicado que Acamoto se llevará a cabo entre el 14 y el 17 de mayo, con locaciones como Playa Bonfil o Pie de la Cuesta. Insisten en que, con o sin permisos, muchos motociclistas asistirán ya que se ha convertido en una tradición.

Apoyo Estatal y Medidas Futuras

Autoridades estatales, como el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, también han respaldado la decisión del gobierno local de no permitir eventos que puedan conducir a situaciones de riesgo.

Eventos Pasados y su Relevancia

La edición anterior de Acamoto atrajo a más de 10,000 motociclistas y resultó en al menos ocho muertes, junto con múltiples accidentes y caos vial, lo que incrementa la preocupación de las autoridades y empresarios.

Apertura al Turismo

A pesar de la negativa oficial hacia Acamoto 2026, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el turismo, siempre bajo condiciones de legalidad y orden. Se continuará el diálogo con diversas instancias gubernamentales y el sector privado para desarrollar estrategias que garanticen la seguridad y el adecuado desarrollo de eventos en Acapulco.