Familia de pareja fallecida en Tucumán pide la devolución de anillos y celular de la mujer

Tristeza y Esperanza: Familiares de una Pareja Ahogada en Tucumán Buscan Recuperar sus Recuerdos

La tragedia golpea una vez más a Tucumán, donde familiares y amigos de una pareja que perdió la vida en un temporal inundan las redes sociales con un clamor: la búsqueda de objetos personales que guardan un valor emocional incomensurable.

Días después del devastador temporal que azotó Tucumán, donde tres personas murieron, la familia de Solana Albornoz se encuentra en una profunda angustia. Una pareja, que quedó atrapada en su auto tras un casamiento en Tafí Viejo, clama por el retorno de pertenencias muy significativas para la memoria de Solana.

La Búsqueda de Recuerdos Perdidos

Los seres queridos de Solana han hecho un llamado urgente a la comunidad para encontrar un celular iPhone 13 Max y tres anillos, entre ellos, la alianza de casamiento. Estos objetos son más que pertenencias; son recuerdos que conectan a la familia con momentos especiales de su vida junto a Mariano.

Importancia Emocional de los Objetos

“Necesitamos recuperarlos para revivir sus memorias”, manifestaron sus amigos y familiares a través de un emotivo mensaje en las redes. El cuerpo de Solana fue encontrado con los anillos, pero algunos no pudieron ser removidos, y la búsqueda de estos objetos se ha transformado en un punto de esperanza en medio del dolor.

Recompensa por Información

Los allegados también han anunciado una recompensa para quienes puedan aportar datos sobre el paradero del celular y los anillos, elementos que tienen un gran valor sentimental.

El Último Mensaje de la Pareja

Mariano y Solana fueron vistos por última vez la madrugada del domingo cuando decidieron permanecer en su vehículo, esperando que la tormenta amainara. Este mensaje se volvió el último contacto con sus seres queridos, encendiendo una intensa búsqueda que comenzó inmediatamente después.

Una Última Esperanza

Los esfuerzos de búsqueda se intensificaron, con apoyos de familiares y amigos que utilizaron drones y redes sociales para difundir su situación. Finalmente, el auto de la pareja fue hallado en un canal a solo 400 metros de la Ruta Nacional 9, revelando la trágica realidad que los rodeaba.

Solidaridad en Tiempos Difíciles