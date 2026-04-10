Allanan clubes y piden mayores sanciones: La nueva presión sobre la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una creciente presión judicial que ya no es un tema aislado. Recientes eventos, que incluyen allanamientos en varios clubes y gravámenes a su dirección, están reconfigurando el panorama del balompié nacional.

La situación en la AFA se complica a medida que tres frentes de investigación se entrelazan, poniendo en jaque no solo su estructura financiera, sino su reputación administrativa. Se ha intensificado la atención sobre los contratos con Sur Finanzas, y la renuncia de un veedor del Ministerio de Justicia añade más incertidumbre a la agenda política del fútbol argentino.

Allanamientos: Una Búsqueda Reveladora en Clubes de Fútbol

El juez federal Luis Armella ha encabezado una serie de allanamientos en 15 clubes argentinos, buscando documentación que relacione a estas entidades con la empresa Sur Finanzas, bajo la dirección de Ariel Vallejo. Equipos como San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors están entre los afectados por esta pesquisa, que busca esclarecer la naturaleza de los contratos firmados.

La orden judicial no se limita a la recopilación de documentos, sino que busca actas de comisiones, contratos de patrocinio y registros contables que permitan desentrañar la compleja red financiera entre los clubes y la financiera de Vallejo. Esto plantea una pregunta crucial: ¿Dónde han ido a parar los fondos provenientes de estos acuerdos?

Objetivos de la Fiscalía en el Caso Sur Finanzas

Las investigaciones apuntan a determinar si los contratos entre Sur Finanzas y los clubes encubren un esquema de lavado de dinero y asociación ilícita. La fiscalía sostiene que estas relaciones comerciales aparentemente legítimas han servido para ocultar maniobras irregulares que perjudican a las instituciones involucradas.

Incluso Vallejo ha admitido que su ingreso al fútbol se dio gracias a la influencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, lo que añade una dimensión política a la investigación, colocándolo en el centro de atención.

Nuevas Cargas Legales sobre Tapia y Toviggino

Mientras se desarrollan estos allanamientos, la AFA enfrenta otro golpe en el ámbito penal económico. El fiscal Claudio Navas Rial ha solicitado agravar las acusaciones contra Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, por la retención indebida de impuestos por más de $19,000 millones.

Las implicaciones de esta situación son profundas. La fiscalía está buscando expandir las acusaciones al incluir detalles que podrían demostrar un abuso de poder en la administración fiscal de la AFA.

Complicaciones Administrativas con la Renuncia de un Veedor

En medio de estas crisis, la renuncia de Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores designados por el Gobierno para supervisar la AFA, ha elevado las alarmas sobre la transparencia administrativa en la institución. Su salida, aunque justificada por exceso de trabajo, podría debilitar el control gubernamental sobre las finanzas de la asociación.

Múltiples Frentes: Una Lucha por el Poder en la AFA

Los acontecimientos recientes reflejan un panorama complejo y dinámico: los allanamientos, la presión judicial y la renuncia del veedor apuntan a un sistema que, aunque todavía muestra capacidad política para resistir, se encuentra bajo una creciente vigilancia. Las acciones legales que involucran a Tapia y Toviggino son solo la punta del iceberg en una crisis que puede desestabilizar la AFA en su totalidad.

En este delicado contexto, se hace evidente que la AFA no solo enfrenta desafíos legales, sino que también lidia con la necesidad de restaurar la confianza pública y mejorar la transparencia en sus operaciones.