El Fundador de Binance Desvela el Error Crucial que Causó la Caída de FTX

Los secretos detrás del colapso de FTX: CZ revela la verdad sobre Caroline Ellison

Esta semana, Changpeng Zhao, el fundador de Binance, compartió detalles impactantes en su libro, desentrañando el caos que rodeó a FTX y su relación con Alameda Research.

Un giro inesperado en la crisis de FTX

En una revelación sorprendente, CZ afirmó que Binance nunca tuvo intenciones serias de adquirir FTX durante la turbulencia de noviembre de 2022. Según sus palabras, la carta de intención firmada servía únicamente como un trámite para analizar cifras y explorar maneras de proteger a los usuarios afectados.

El «error fatal» de Caroline Ellison que desencadenó el descalabro

El empresario señaló a Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, como la responsable de una decisión crucial que apremió el colapso: ofrecer públicamente la compra de FTT a un precio base irrisorio. Esta maniobra, en lugar de estabilizar el mercado, lo llevó a una espiral descendente.

La estrategia que salió mal

El intento de Ellison de establecer un precio mínimo de u$s22 para los tokens FTT, en medio de una crisis de liquidez, se convirtió en un acto de desesperación. A juicio de CZ, esta estrategia expuso la fragilidad de las reservas de Alameda y reveló la incapacidad de la empresa para sostener la liquidez.

La percepción del mercado ante la crisis

La decisión de Ellison fue interpretada por el mercado como una señal de alarma, intensificando la presión sobre FTX. Todo se volvía insostenible, y la confianza de los inversores comenzó a desvanecerse rápidamente.

La actitud despreocupada de Sam Bankman-Fried

En sus memorias, Zhao también criticó la actitud «despreocupada» del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, durante la crisis financiera. Comparó su solicitud de miles de millones en financiamiento a «pedir un sándwich de mortadela», enfatizando la falta de seriedad que afectó aún más la confianza del mercado.

Un episodio traumático en el mercado cripto

El colapso de FTX, que se produjo en noviembre de 2022, pasó a ser uno de los capítulos más devastadores en la historia de las criptomonedas, dejando a usuarios e inversores con pérdidas multimillonarias y desencadenando un tsunami de incertidumbre en el sector.