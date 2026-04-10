Víctimas de la DANA instan al Tribunal Superior a investigar a Mazón

La Associació de Víctimes de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha presentado una solicitud al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que se reconsidere la decisión de no investigar al expresidente Carlos Mazón. La razón: la búsqueda de justicia para aquellos afectados por la tragedia.

Recurso de Súplica en Busca de Justicia

En marzo, la asociación interpuso un recurso de súplica argumentando que el aforamiento de Mazón no debería aplicarse en este caso, dado que los hechos están directamente relacionados con su gestión durante la emergencia del 29 de octubre de 2024, no con su cargo actual como diputado.

Argumentos Jurídicos Sólidos

El comunicado de la entidad sostiene que la única manera efectiva de garantizar una investigación completa es a través de este recurso. Consideran que el Tribunal Superior de Justicia ha incurrido en irregularidades legales, evitando asumir competencias que le corresponden.

Inseguridad Jurídica y Derechos de las Víctimas

Desde la asociación se califica la decisión del tribunal como «ambigua y dañina», creando una inseguridad jurídica intolerable que afecta directamente a los derechos de las víctimas. Insisten en que el aforamiento debe interpretarse restrictivamente y no como un mecanismo para eludir responsabilidades.

Rechazo al Uso Político de la Justicia

La entidad también critica el uso de la causa judicial como herramienta política. Afirman que la retirada de acusaciones populares demuestra que algunos actores priorizan la estrategia política sobre la búsqueda genuina de la verdad.

Defensa de las Víctimas y la Verdad

La associación enfatiza la importancia de la presencia de las víctimas en este proceso, reclamando verdad, justicia y reparación. Su objetivo es poner en evidencia el uso indebido del aforamiento y evitar que se convierta en un privilegio personal que frene la justicia.

Una Emergencia con Consecuencias Irreparables

Las víctimas rehúsan aceptar que una figura excepcional sea utilizada para eludir la investigación de hechos que, aunque no relacionados con la función parlamentaria, sí impactaron gravemente en la vida de muchos.