Circle lanza pagos con stablecoins para bancos y empresas

Con su reciente lanzamiento, Circle promete transformar la forma en que las instituciones financieras manejan los pagos en criptomonedas estables, ofreciendo una opción más rápida y normativa.

09 de abril de 2026 • 14:00 • MUNDO CRIPTO

Circle, la famosa emisora de USD Coin (USDC), ha presentado CPN Managed Payments, una innovadora solución que facilitará a bancos y fintechs la adopción de transacciones con stablecoins reguladas, eliminando la necesidad de gestionar activos digitales por su cuenta.

Circle Avanza en la Integración de Pagos Digitales

El anuncio se realizó el 8 de abril de 2026 en Nueva York, donde Circle, cuyo ticker en la Bolsa de Nueva York es CRCL, introdujo esta herramienta como parte de su Circle Payments Network (CPN).

Con esta plataforma, se busca que las entidades financieras obtengan los beneficios de los pagos con stablecoins, reduciendo la complejidad de la infraestructura blockchain. Además, permite que los socios trabajen únicamente con moneda fiat, mientras Circle se encarga de gestionar el ciclo completo de los tokens, incluyendo:

Funciones Clave de CPN Managed Payments

Entre las principales funciones de esta innovadora solución están:

Emisión y quema de USDC

Orquestación de pagos

Controles de cumplimiento normativo

Manejo de la infraestructura blockchain

Gracias a esto, las instituciones financieras podrán ofrecer pagos con stablecoins reguladas sin necesidad de desarrollar capacidades técnicas avanzadas.

Circle amplía sus horizontes permitiendo a la banca y fintechs procesar pagos con stablecoins.

Este avance busca abordar los retos más importantes que enfrentan las instituciones tradicionales en el ámbito de las criptomonedas, como la falta de experiencia en el manejo de activos digitales y el estricto cumplimiento de las regulaciones.

Con CPN Managed Payments, Circle ofrece una solución integral que potencia a los bancos y fintechs a integrar pagos digitales de manera más rápida y segura, además de reducir costos y aumentar la transparencia en sus operaciones.

Este desarrollo se produce en un contexto en el que las stablecoins están ganando relevancia como una alternativa viable para pagos internacionales y como herramienta fundamental para optimizar las transferencias transfronterizas.

Con la creación de USDC, Circle busca fortalecer su liderazgo en la infraestructura de pagos digitales regulados, especialmente cuando competidores destacados como PayPal y Stripe también están explorando caminos similares.