Video: Líbano en Crisis Tras 300 Muertos por Ataques Israelíes

La situación en Líbano se agrava con nuevos bombardeos israelíes centrados en posiciones de Hezbollah. La comunidad internacional observa con preocupación mientras resurgen los enfrentamientos en la región.

Recientemente, Líbano ha sido escenario de intensos ataques aéreos por parte de Israel, que han tenido como objetivo zonas controladas por Hezbollah, incluyendo la localidad de Choukîne. En el lugar, equipos de rescate trabajan arduamente para recuperar cuerpos entre los escombros mientras se extinguen los incendios provocados por las explosiones.

Operativos Israelíes en Aumento

Según declaraciones del ejército israelí, los ataques aéreos comenzaron tras advertencias sobre la posibilidad de que Hezbollah intensificara sus ataques con cohetes hacia Israel. La fuerza aérea ha informado de que comenzó a atacar sitios de lanzamiento de cohetes poco después de recibir dichos avisos.

Alertas de Ataques en el Norte de Israel

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano también reportó ataques en Bint Jbeil y sus alrededores. En el norte de Israel, incluyendo la ciudad de Haifa, sonaron sirenas de alerta tras más de 20 alarmas por cohetes. El ejército israelí destacó que se llevaron a cabo interceptaciones y que los residentes pudieron dejar los refugios tras la amenaza.

Un Contexto de Violencia Ininterrumpida

A pesar de los esfuerzos internacionales por extender un alto el fuego acordado el martes entre Estados Unidos e Irán, Israel enfatiza que este acuerdo no impacta su conflicto con Hezbollah. La violencia ha escalado de tal manera que, el miércoles, se reportaron más de 300 muertes en Líbano, según el ministerio de salud local, registrando uno de los días más mortales desde que comenzaron los bombardeos.