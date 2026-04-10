Buenos Aires lanza un nuevo centro turístico con atención al visitante

La Ciudad de Buenos Aires Inaugura un Innovador Hub Turístico en Recoleta

En el corazón del emblemático barrio de Recoleta, Buenos Aires da un paso adelante en su oferta turística con la apertura de un moderno Hub de Turismo. Este espacio está destinado a brindar atención y asesoramiento a turistas de todo el mundo.

El nuevo Centro de Atención al Turista, situado en Junín 1940, tiene como objetivo principal potenciar la colaboración entre el sector público y privado, consolidando aún más al turismo como una de las piedras angulares de la economía porteña.

Un Espacio Dedicado al Turismo

Durante la inauguración, destacadas figuras del ámbito público, como Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico; y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo, elogiaron el nuevo espacio. “El turismo genera más de 155 mil empleos en Buenos Aires y mejora la experiencia del visitante”, afirmó Díaz Gilligan.

Servicios y Asesoramiento al Alcance de Todos

El Hub ofrece material actualizado y un equipo especializado que proporciona información vital sobre los atractivos turísticos de la ciudad. Se espera que esta iniciativa fortalezca el vínculo con las cámaras gastronómicas, hoteleras y agencias de viajes, creando un espacio de intercambio que impulse el turismo.

Patrimonio y Modernidad en un Solo Lugar

El proyecto también incluyó la revitalización de un edificio declarado Monumento Histórico Nacional, diseñado por el célebre arquitecto Clorindo Testa. Este lugar, que anteriormente albergaba las oficinas de UNICEF, se encuentra ahora en pleno auge, justo al lado del Centro Cultural Recoleta.

Un Entorno Cultural Vibrante

La ubicación del Hub es estratégica, conectando tradición y modernidad en un área conocida por su afluencia de turistas y locales. La zona alberga eventos culturales destacados como La Noche de las Librerías y la Noche de los Museos, consolidando su importancia en el mapa cultural de Buenos Aires.

Buenos Aires: Un Destino de Experiencias Inigualables