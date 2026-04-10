CNV Capacita a Docentes de Todo el País

Capacitación Innovadora: La CNV Impulsa la Educación Financiera en las Aulas Argentinas

La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un webinario para equipar a los docentes argentinos con herramientas esenciales en educación financiera y prevención de estafas, buscando fomentar un aprendizaje accesible y práctico.

La CNV, en colaboración con la Secretaría de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), llevó a cabo un evento virtual titulado «Construcción de la ciudadanía financiera desde el Estado». Este espacio fue diseñado para proporcionar a los educadores herramientas prácticas que les permitan incorporar conceptos de educación financiera directamente en sus aulas.

Un Encuentro Transformador para Educadores

Durante el webinario, los participantes exploraron el crucial papel de la CNV como regulador de los mercados de capitales, enfatizando su deber de proteger a los inversores y garantizar la transparencia en el sector. Se aclaró que la CNV no sugiere inversiones específicas ni promueve rendimientos, sino que establece las pautas y ofrece información fiable a través de canales oficiales.

Prevención de Fraudes: Un Tema Prioritario

Uno de los aspectos destacados fue la discusión sobre la prevención de fraudes, donde se presentaron señales de alerta frente a propuestas engañosas, utilizando casos reales presentados ante la Oficina de Atención al Inversor. Esta parte del taller buscó empoderar a los docentes para que puedan enseñar a sus estudiantes cómo identificar y evitar situaciones potencialmente peligrosas.

El Compromiso de la CNV con la Educación Financiera

Sonia Salvatierra, vicepresidenta de la CNV, afirmó: «La educación financiera es fundamental para construir una ciudadanía más informada y capaz de tomar decisiones acertadas». Destacó la importancia de formar a los docente como multiplicadores de información, asegurando que los conceptos de educación financiera lleguen a cada rincón del país.

La CNV se compromete a continuar colaborando con el sistema educativo nacional para promover la formación en educación financiera, impulsando así el empoderamiento de los ciudadanos argentinos ante el ámbito económico y financiero.