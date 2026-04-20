Expertos aclaran el impacto de las inyecciones para adelgazar en la masa muscular

Descubren Impacto de Medicamentos para Bajar de Peso en la Masa Muscular

Un nuevo estudio publicado por Annals of Internal Medicine revela preocupaciones respecto a la pérdida de masa muscular asociada a tratamientos para adelgazar.

Las nuevas terapias basadas en agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), como la semaglutida y la tirzepatida, han demostrado eficacia en la reducción de peso, pero emergen dudas sobre cómo esta pérdida se compensa con la reducción de masa muscular, especialmente en adultos mayores.

Investigación Sobre la Masa Muscular y la Pérdida de Peso

Ante el incremento de tratamientos para la obesidad, los investigadores llevaron a cabo un análisis exhaustivo del impacto que estos medicamentos tienen en la composición corporal de los pacientes. Con la mirada puesta en la salud de la población adulta, se planteó la necesidad de evaluar el balance entre la pérdida de grasa y la concomitante pérdida de músculo.

¿Por Qué Se Realizó Este Estudio?

El proyecto buscó explorar estudios clínicos que analizaran la pérdida de masa muscular en pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1 y compararlos con aquellos que optaron por cambios en su estilo de vida. Esto se realizó para dimensionar el impacto real de estos tratamientos.

Metodología de la Investigación

Los investigadores seleccionaron ensayos clínicos de adultos asignados aleatoriamente a recibir agonistas del receptor de GLP-1, tales como liraglutida y dulaglutida. Estos estudios debían informar sobre cambios en la composición corporal, utilizando herramientas como análisis de impedancia bioeléctrica y tomografías computarizadas.

Resultados Clave del Estudio

En total, se revisaron 36 ensayos que examinaron los efectos de medicamentos GLP-1 comparados con placebos y/o intervenciones de estilo de vida. La mayoría de los participantes presentaba entre 20 y 63,7 años, con un índice de masa corporal promedio de 27,9 a 41,6 kg/m². Los hallazgos indicaron que la pérdida de peso fue significativamente mayor en los grupos que recibieron tratamientos con medicamentos GLP-1, la cual se debió principalmente a la reducción de grasa corporal. Sin embargo, se observó un alarmante porcentaje de pérdida muscular: un 34,9% de la pérdida total de peso fue atribuible a la masa muscular, superando el umbral esperado del 25% en un 68% de los casos.

Comparaciones y Hallazgos Adicionales

Los estudios que empleaban análisis de BIA (impedancia bioeléctrica) y DXA (absorciometría de doble energía) mostraron una pérdida de masa muscular que superó el 34,9%. En aquellos que usaron tomografías computarizadas, la cifra ascendía al 35,8%, todos sobrepasando los valores de referencia esperados.

Limitaciones y Oportunidades Futuras

A pesar de los hallazgos claros, los autores mencionaron que la heterogeneidad entre los estudios hizo imposible un análisis cuantitativo conjunto. Además, no se analizaron cambios en la capacidad funcional de los participantes respecto a la pérdida de masa muscular. Es imperativo llevar a cabo más ensayos para comprender mejor el impacto de estos tratamientos en la masa muscular y, en consecuencia, en la salud general de los pacientes.

Reflexiones sobre los Resultados