Tiroteo en Teotihuacán: mujer canadiense fallece y varios heridos en Pirámide de la Luna

Tiroteo Trágico en Teotihuacán: Una Canadiense Fallecida y Varios Heridos

Un violento tiroteo en el famoso sitio arqueológico de Teotihuacán, cerca de Ciudad de México, ha conmocionado a turistas y autoridades. Una turista canadiense ha perdido la vida y otras varias personas han resultado heridas.

Los Hechos del Suceso

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el incidente ocurrió en la emblemática Pirámide de la Luna, donde un hombre abrió fuego y luego se quitó la vida. Este trágico suceso dejó a una mujer de nacionalidad canadiense muerta y varias personas heridas. El comunicado señala que los heridos están recibiendo atención médica.

Respuesta de Emergencia en el Lugar

Las fuerzas de seguridad, incluidos miembros de la Guardia Nacional y la policía del Estado de México, acudieron rápidamente al lugar. En la escena se aseguraron un arma de fuego y otros elementos que están siendo analizados como parte de la investigación.

Hasta ahora, se reporta que siete personas han sido trasladadas a un hospital cercano. Entre ellas, cuatro presentan heridas de bala y otros sufrieron diversas lesiones como fracturas y crisis de ansiedad.

Reacciones y Condolencias

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias a través de sus redes sociales. Además, anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre los hechos. «Estamos en contacto con la embajada de Canadá para brindar el apoyo necesario», escribió.

Las autoridades mencionaron que no se cuentan con más detalles sobre el atacante, pero la situación en el lugar está controlada. El jefe de la policía estatal, Cristóbal Castañeda, afirmó que el incidente parece haber sido un acto aislado.

Testimonios de Turistas

Algunos testigos, como Laura Torres, narraron el caos del momento. «Vi al hombre disparar; dejaba salir a algunos turistas, mientras que a otros les disparaba», comentó. Torres indicó haber oído más de 20 disparos, lo que provocó pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Equipos de emergencias y forenses se encuentran realizando su trabajo en la escena, y se espera que se brinden más detalles conforme avance la investigación.

El Importante Valor Arqueológico de Teotihuacán

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más importantes en México, recibiendo anualmente a más de 1.5 millones de turistas. Este lugar ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue siendo un atractivo turístico de renombre mundial.