Puerto Deseado: Capacitan a Adultos Mayores para Prevenir Estafas Virtuales

En conmemoración del Día Mundial de la Salud, la DDI realizó una importante jornada de concientización sobre delitos digitales, enfocada en la protección de los adultos mayores.

Puerto Deseado, (C).- El sábado 18 de abril de 2026, la División de Investigaciones (DDI) llevó a cabo una charla informativa destinada a adultos mayores, centrada en los delitos virtuales más comunes. Esta iniciativa formó parte de las actividades organizadas en el marco del Día Mundial de la Salud.

La actividad, que tuvo lugar entre las 16 y las 18 horas, se enfocó en educar sobre las estafas telefónicas y digitales que suelen afectar a este grupo etario. La charla se realizó en el Centro de Salud N° 3 “Enfermera Ángela Baio”, ubicado en la intersección de las calles Cacique Orkeke y Monseñor Alemán, y estuvo dirigida a los integrantes del Taller del Adulto Mayor, coordinado por profesionales del Hospital Distrital local.

Con el propósito de empoderar a los participantes, se abordaron estrategias para identificar y prevenir situaciones de riesgo en el entorno virtual. Esta actividad busca no solo informar, sino también brindar herramientas a los asistentes para que naveguen de manera más segura en un mundo digital que presenta constantes desafíos.