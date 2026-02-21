Ezequiel Vega: “El fallo contra los aranceles de Trump, el dato clave del año”

La reciente decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en contra de los aranceles de Donald Trump genera expectativas alentadoras para los mercados globales, marcando un cambio significativo en el panorama económico.

En una entrevista con Canal E, el analista financiero Ezequiel Vega destacó que el fallo de la Corte Suprema contra los aranceles establecidos por Trump representa un hito en 2025 que está provocando un cambio en los mercados internacionales.

Según Vega, la resolución de la Corte, que limita la implementación de aranceles, ha incrementado la volatilidad en los mercados. “La semana fue agitada”, comentó, refiriéndose a las caídas de hasta el 0,40% en índices como el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq.

Wall Street Reacciona Positivamente

El reciente fallo judicial, que declaró que no había una emergencia económica que justificara la medida, fue recibido con optimismo por los inversores. “Los índices bursátiles globales están todos en alza tras la eliminación de los aranceles”, afirmó Vega.

En EE. UU., las principales referencias bursátiles invirtieron sus tendencias negativas. “El S&P 500, el Dow y el NASDAQ han experimentado un repunte de hasta el 1%”, reportó el analista.

Este cambio es especialmente importante para empresas importadoras y multinacionales, como Apple Inc., que se habían visto afectadas por las tarifas. Las expectativas son que estas compañías lideren las ganancias en la próxima semana.

Un Rally Global desde Asia

Más allá de las fronteras estadounidenses, Asia también está destacándose en este ámbito. Según Vega, el KOSPI y el Nikkei 225 alcanzaron nuevos máximos históricos, beneficiándose de un impulso en sus sectores tecnológicos.

“El Kospi de Corea del Sur y el Nikkei japonés están tocando máximos sin precedentes”, observó. En Corea del Sur, el desempeño ha sido liderado por el sector tecnológico y gigantes como Samsung Electronics.

Mientras tanto, Japón se beneficia del reciente nombramiento de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, lo que ha llevado a optimistas proyecciones de crecimiento por parte de firmas de inversión como JP Morgan y Goldman Sachs, que anticipan un aumento superior al 50% en la región este año.

El especialista señala que, ante la incertidumbre política en EE. UU., es probable que el flujo de capital hacia mercados emergentes se intensifique, sugiriendo que “se avecinan tiempos favorables para los países emergentes”.