Paro docente el 2 de marzo: Caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país

El Congreso de CTERA ha decidido implementar un paro nacional docente el 2 de marzo, sumándose a una serie de movilizaciones y manifestaciones en defensa de la educación pública en Argentina.

Durante su reciente Congreso Extraordinario, CTERA aprobó un plan de acción centrado en la unidad y la resistencia ante las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei . Se definió un paro nacional para el 2 de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo, y se anunció la realización de caravanas y movilizaciones en todo el país.

Advertencias de UDA y CEA al Gobierno

La Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) también han elevado sus voces, indicando que la educación enfrenta “el mayor recorte presupuestario en décadas”. Los docentes sienten que están siendo sometidos a un severo ajuste salarial tras el retiro del Estado de sus responsabilidades en el sistema educativo.

Ambos gremios han denunciado la derogación de normativas que aseguraban inversiones fundamentales en educación, lo cual repercute negativamente en la calidad educativa y en la equidad entre los estudiantes. Este contexto ha llevado a estas organizaciones a solicitar de manera urgente una convocatoria a paritaria, pues el salario mínimo docente se encuentra en niveles alarmantes.

Finalmente, expresan su firme oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa, advirtiendo que podría desestabilizar aún más el sistema educativo argentino.