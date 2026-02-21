Ataque Militar de EE. UU. Acaba con Tres Vidas en Segundo Incidente de Embarcación de Drogas Esta Semana

La reciente ofensiva de la fuerza militar estadounidense contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Pacífico ha dejado un saldo trágico de vidas humanas, avivando el debate sobre la legalidad de estas acciones.

El pasado viernes, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque dirigido a un barco presuntamente involucrado en el narcotráfico en el este del Pacífico, resultando en la muerte de tres hombres. Este fue el segundo ataque de la semana, lo que ha generado preocupación internacional.

Operación Militar y Resultados Impresionantes

La Comandancia del Sur de EE. UU., responsable de las operaciones en América Latina y el Caribe, confirmó que la embarcación se encontraba en una ruta conocida por el tráfico de drogas y llevaba a cabo actividades ilícitas. “La inteligencia confirmó que el barco estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, comunicó la institución a través de sus redes sociales.

Este ataque eleva el total de muertes a al menos 148 desde septiembre, con un ataque anterior que acabó con la vida de 11 individuos, convirtiéndose en uno de los episodios más letales del año.

Detalles del Ataque

Un video de 16 segundos publicado por la Comandancia del Sur muestra el momento exacto en el que se lanza el ataque, resultando en una explosión que consume la embarcación.

Contexto de las Operaciones en la Región

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para reforzar su presencia militar en la región, bajo la premisa de combatir el narcotráfico. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas sobre la posible violación de derechos humanos y el uso de tácticas consideras extrajudiciales.

Cuestionamientos Legales

La legalidad de estos ataques ha sido objeto de intenso debate. Algunos legisladores y expertos legales expresan su preocupación, señalando que el uso de la fuerza militar contra civiles sospechosos de delitos podría ser considerado un abuso de poder. Según un comunicado del ACLU, “es ilegal bajo leyes estadounidenses e internacionales usar la fuerza militar para matar civiles que solo están sospechados de delitos”.

Transición en el Liderazgo de la Comandancia del Sur

El general Francis Donovan asumió el mando de la Comandancia del Sur tras la salida abrupta del almirante Alvin Holsey, quien se retiró supuestamente por desacuerdos sobre la política de ataques.