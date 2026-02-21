Polémica por penal a Instituto: Reclamó Atlético Tucumán

El fútbol argentino nos tiene acostumbrados a emociones intensas, y la sexta fecha del Torneo Apertura no fue la excepción. En un duelo disputado en Córdoba, Instituto superó a Atlético Tucumán en un partido marcado por decisiones arbitrales controvertidas que desataron la indignación de los visitantes.

El encuentro finalizó 2-1 a favor de Instituto, pero no sin polémicas que tomaron protagonismo desde el primer tiempo. El árbitro Fernando Espinoza se vio envuelto en una controversia tras sancionar un penal que dejó a los jugadores de Atlético Tucumán furiosos.

Un inicio polémico

A los 30 minutos del primer tiempo, el delantero colombiano Jhon Emerson Córdoba Mosquera de Instituto se adentró al área. Luego de un forcejeo con Maximiliano Villa, defensor del Decano, el árbitro determinó que había sido falta y sancionó penal a pesar de que Mosquera había logrado centrar la pelota a Álex Luna, quien estaba en una posición clara para anotar.

Reacción de los equipos

La decisión de Espinoza causó sorpresa entre los aficionados de Instituto, que no comprendían de inmediato lo sucedido, mientras que los jugadores de Atlético Tucumán se acercaron al árbitro para protestar. Los gritos del cuerpo técnico, liderado por Hugo Colace, resonaron en el estadio: “Es verdad, cobró penal”.

Desenlace del primer tiempo

Luego de tres minutos de revisiones y reclamos, Álex Luna ejecutó el penal, convirtiendo el gol que puso a Instituto en ventaja. La frustración por la decisión arbitral continuó dominando el ambiente del partido, que mantuvo su tensión. Más adelante, un remate de Leandro Díaz que impactó en el brazo de un defensor generó otra solicitud de revisión, pero el árbitro desestimó la falta, argumentando que no hubo intención.

Un segundo tiempo lleno de sorpresas

El complemento fue igual de electrizante. Carlos Abeldaño, en una jugada individual, igualó para Atlético Tucumán tras una gran asistencia de Renzo Tesuri. El delantero, con una picada sutil, marcó el 1-1 y desató la alegría entre los hinchas visitantes.

El gol decisivo

Cuando todo parecía indicar que el partido culminaría en empate, apareció Giuliano Cerato en el tiempo adicional. Con un centro de Jeremías Lázaro que fue desviado, Cerato se mantuvo atento y selló el triunfo para Instituto, asegurando así su segunda victoria en el torneo.

La situación en la tabla

Con esta victoria, Instituto suma siete puntos en seis partidos, mientras que Atlético Tucumán se queda con cinco unidades. El próximo desafío para la Gloria será enfrentar a San Lorenzo, mientras el Decano se medirá ante Belgrano, en la búsqueda de retomar el camino del triunfo.

El resumen del partido