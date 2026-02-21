Horacio Marín: ‘Este será el año decisivo para YPF’

YPF se prepara para un 2026 decisivo, con ambiciosas inversiones en Vaca Muerta, un aumento en la producción de shale oil y la meta de retornar dividendos a sus accionistas.

La principal productora de petróleo en Argentina, YPF, está posicionándose para transformar su operativa y situación financiera en 2026, según su presidente y CEO, Horacio Marín.

Marín destacó que el próximo año marcará el fin de una etapa de transición y el inicio de un ciclo de expansión para la compañía.

Inversiones Sustentadas a Pesar de la Volatilidad

Pese a la fluctuación de los precios internacionales del petróleo, YPF ha mantenido su gasto de capital en cifras consistentes para impulsar proyectos, especialmente en la formación no convencional de Vaca Muerta.

En el último año hasta septiembre de 2025, la empresa destinó 3.500 millones de dólares a exploración y producción. Marín asegura que esta cifra se mantendrá en 2026, incluso si el valor del barril disminuye.

“Este año es clave”, afirmó Marín, quien busca superar la producción de 200.000 barriles diarios de shale oil en 2026, comparado con los 170.000 alcanzados en el tercer trimestre de 2025.

Nuevas Alianzas y Proyectos Innovadores

Para YPF, 2026 representa la culminación de una reconfiguración estratégica que incluye ventas de activos por 1.000 millones de dólares y la salida de Metrogas del portafolio de la compañía. Todo ello orientado a asegurar un crecimiento sostenido en los próximos años.

Horacio Marín anticipa un año ‘bisagra’ para YPF.

Además, la empresa busca comenzar a realizar pagos de dividendos a sus accionistas por primera vez en diez años, una meta que podría lograrse si los resultados operativos y financieros son favorables.

Las acciones de YPF, cotizadas en la Bolsa de Nueva York, han tenido un notable incremento de más del 120% desde la asunción de Javier Milei, con la expectativa de alcanzar un valor de 60 dólares hacia fines de 2027.

Impulso Gubernamental y Nuevas Oportunidades

El Gobierno jugará un papel crucial en la estrategia energética de YPF, especialmente tras la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ahora incluye la perforación de pozos de shale oil, ofreciendo beneficios fiscales y aduaneros.

Asimismo, YPF se embarca en un ambicioso proyecto para exportar gas natural licuado (GNL), en colaboración con Eni SpA y la firma XRG de Abu Dhabi. Este plan prevé enviar millones de toneladas de GNL al año, posicionando a Argentina como un actor clave en el mercado internacional de gas.