Amplía su denuncia y solicita un juicio con penas máximas por evasión

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado un paso decisivo al ampliar su denuncia por evasión fiscal contra Sur Finanzas Group, la entidad financiera asociada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este movimiento surge en medio de un creciente escrutinio hacia la compañía, dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia.

Denuncia Expansiva y Solicitud de Elevación a Juicio

Este viernes, ARCA solicitó formalmente la «elevación a juicio» del caso, aduciendo maniobras evasivas que superan los 46 millones de pesos. En su presentación, la agencia también pidió que la empresa denunciada declare ante la justicia en relación a las irregularidades detectadas.

Detenciones y Riesgo de Fuga

Recientemente, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, detuvo a cuatro personas implicadas en estas maniobras. La investigación destaca la capacidad económica de Sur Finanzas, lo que eleva las preocupaciones sobre posibles intentos de fuga.

Obstrucción de la Justicia

La fiscalía ha acusado a los detenidos de intentar ocultar y destruir pruebas relevantes, que incluyen instrucción para retirar computadoras y eliminar registros de seguridad. Estas acciones han elevado la gravedad de la situación legal de Sur Finanzas Group.

Irregularidades en Aportes de Seguridad Social

La abogada de ARCA, Felicitas Achábal, amplió la denuncia indicando que Sur Finanzas pudo haber retenido aportes de sus empleados destinados al Régimen Nacional de la Seguridad Social y no los depositó dentro del plazo legal. El monto total de esta retención asciende a 46.511.222 pesos.

Falta de Pago de Aportes

La nueva documentación presentada por ARCA resalta la falta de pago en los plazos estipulados para las declaraciones de retenciones de aportes previsionales y de obra social, lo que constata una violación grave de las normativas fiscales.

Consecuencias Legales Severas

Las acciones de Sur Finanzas Group han sido catalogadas por ARCA como «penalmente reprochables», alineándose con las características de apropiación indebida según el Régimen Penal Tributario. Ante esta situación, ARCA ha reiterado la necesidad de que la empresa declare y ha solicitado que la causa sea elevada a juicio con el mayor rigor legal.