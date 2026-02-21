Matías Ghidini: ‘Sin reactivación económica, no habrá creación de empleo’

La nueva reforma laboral plantea importantes cambios que podrían transformar el armado del mercado de trabajo en Argentina, pero su éxito dependerá en gran medida del impulso de la economía.

En una reciente entrevista con Canal E, Matías Ghidini, experto en el ámbito laboral, subrayó la importancia de una reforma laboral que, aunque esencial, no tendrá los resultados esperados si no se acompaña de un crecimiento económico sólido.

Avances y Limitaciones de la Reforma

Según Ghidini, si bien el proyecto de reforma laboral representa un avance significativo, tiene limitaciones notables: “Es una modernización necesaria, aunque no tan profunda como debería ser”. Aseguró que entre las modificaciones más destacadas se encuentran el cambio en la base de cálculo de indemnizaciones y la posibilidad de realizar pagos en cuotas, así como la creación de un fondo de asistencia laboral, que reemplaza herramientas demasiado poco efectivas.

El especialista también indicó que algunas innovaciones, como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, formalizan prácticas que ya eran comunes en la realidad laboral: “Estas son cuestiones que ya existían, pero ahora se reconocen formalmente”.

Desafíos de Empleo y Crecimiento Económico

Uno de los pilares del análisis de Ghidini es el impacto de la reforma en la creación de empleo. Alertó sobre una tensión inherente: “Sin reactivación económica, la promoción laboral no generará empleo”, apuntando que incluso el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza resultados positivos.

Un dato revelador es que en la última década el trabajo registrado privado solo creció un 1%. Para el experto, el régimen laboral anterior operaba como un «corset» que limitaba el desarrollo del empleo formal, aun en períodos de bonanza económica.

Al mirar hacia el futuro, Ghidini sintetizó el reto: “Hemos avanzado con los contratos laborales, pero ahora es vital que la economía crezca”. Sin un aumento en la actividad económica, será complicado que las empresas amplíen sus plantillas laborales.

El Impacto en PYMES y la Informalidad Laboral

El análisis también se centra en los costos de contratación y la necesidad de seguridad jurídica, claves para las pymes, que generan el 70% del empleo en el país. Ghidini expresó: “Mis costos de contratación no cambiarán de la noche a la mañana”, lo que relativiza el impacto inmediato de la reforma en ciertos sectores.

Sin embargo, reconoció que podría brindar mayor tranquilidad ante posibles litigios laborales: “Quienes temen los juicios, encontrarán que esta nueva ley ofrece más certezas”. Además, destacó la magnitud del empleo informal en Argentina, estimando que por cada trabajador registrado podría haber al menos uno en la informalidad. “Hay un proporción de un trabajador informal por cada registrado”, añadió, mencionando que la tasa de desocupación formal se sitúa cerca del 6,6%, lo que equivale a casi un millón de personas sin empleo.

A medida que se aproxima marzo y abril, Ghidini expresó que estará atento a las cifras económicas: “Lo que más me interesa es ver si la economía crece y cuáles son los costos asociados”. Estos meses serán cruciales para determinar si la reforma laboral se convierte en un motor efectivo para revitalizar el mercado laboral argentino.