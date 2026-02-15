Fábrica de municiones en Gales: clave para aumentar reservas, aún sin abrir

La inauguración de una nueva planta de municiones en Gales, considerada esencial para aumentar la producción bélica del Reino Unido, enfrenta demoras significativas que podrían complicar el suministro de armamento.

Ubicada en Glascoed, en el sur de Gales, esta fábrica prometía incrementar la capacidad de producción de proyectiles de artillería en 16 veces, justo cuando las fuerzas armadas británicas buscan reforzar sus stocks ante la demanda internacional.

Detalles de la Demora

La producción, inicialmente programada para iniciar el verano pasado, aún no ha comenzado. Según la información que ha trascendido, la razón de este retraso se atribuye a un cambio estratégico en medio de la construcción, donde se decidió duplicar la capacidad de producción en el sitio. BAE Systems, principal responsable de la instalación, confirmó la necesidad de revisar los planes para maximizar la eficiencia del nuevo edificio.

Objetivo de Incrementar la Autonomía Bélica

Los funcionarios del gobierno británico han subrayado la importancia de aumentar la producción interna de explosivos para reducir la dependencia de importaciones de países como Estados Unidos y Francia. En un contexto de incertidumbre política, esto se convierte en una prioridad estratégica.

Impacto del Entorno Geopolítico

Las tensiones globales, particularmente relacionadas con la situación en Ucrania, han llevado a cuestionar la confiabilidad del suministro de armamento procedente de aliados. La necesidad de contar con un enfoque autosuficiente en la producción de municiones es más urgente que nunca.

Producción y Capacidades Futuras

BAE espera que la nueva planta pueda eventualmente producir hasta 80,000 proyectiles anualmente, aunque esto aún estaría lejos de las cifras manejadas por competidores como Rheinmetall de Alemania, que ya ha establecido una fábrica capaz de producir 1.1 millones de proyectiles para 2027.

Reacciones de Expertos

Francis Tusa, analista de defensa, advirtió que la falta de producción de municiones de 155 mm podría poner en riesgo la capacidad de respuesta del ejército británico en situaciones de conflicto. Aseguró que con el stock actual, las fuerzas armadas podrían enfrentar un compromiso militar sólo durante unos pocos días.

El Futuro de la Fábrica y la Inversión en Defensa

La instalación en Glascoed es parte de una inversión de 150 millones de libras por parte de BAE Systems en las capacidades industrial y defensiva. Sin embargo, la creación de nuevos puestos de trabajo se ve limitada por la automatización del proceso de producción. Mientras tanto, el gobierno anunció planes para construir seis nuevas fábricas de municiones en el futuro, aunque no ha revelado detalles específicos sobre su ubicación.

Compromiso del Gobierno

Desde el gobierno, se ha enfatizado que la demora en Glascoed no está afectando el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, y que están comprometidos con un aumento histórico en el gasto en defensa.