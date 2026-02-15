Las 48 horas de euforia de Javier Milei: ¿Están encendiendo las alarmas?

El presidente argentino desata reacciones tras obtener avances significativos en su agenda reformista, al tiempo que la inflación se alza como un obstáculo palpable.

En la madrugada del jueves, Javier Milei, el presidente de Argentina, recibió noticias que encendieron su entusiasmo. A la 1:22 AM, su teléfono comenzó a vibrar con mensajes de felicitaciones por la media sanción que logró su reforma laboral en el Senado. Sin perder tiempo, Milei se sumergió en su red social favorita, X, para expresar su júbilo: “Histórico. VLLC”. Luego, compartió la alegría con su equipo, instándoles a descansar, pero él optó por seguir conectado, inmerso en el análisis de la discusión parlamentaria.

Un día de celebraciones: Ley Penal Juvenil

El festejo no terminó en la noche del jueves. A la mañana siguiente, la Cámara de Diputados le brindó otro motivo para la celebración al aprobar la Ley Penal Juvenil. Este nuevo marco legal establece la pena de prisión a partir de los 14 años para delitos graves, marcando un cambio significativo respecto a la legislación anterior. Vibrante, Milei volvió a publicar en sus redes: “Histórico II”, mientras su entorno se reía con ironía sobre las críticas hacia su capacidad política.

El ascenso de La Libertad Avanza

La fuerza política de Milei, La Libertad Avanza, ha logrado un consenso considerable en ambas votaciones, acumulando 42 votos a favor en la reforma laboral y 149 votos en la Ley Penal Juvenil. Hace solo un par de años, su partido contaba con escasos representantes en el Congreso, lo que añade un matiz sorprendente a estos logros.

La retórica del shock en la política argentina

En el panorama actual, Milei se encuentra ante un escenario político donde se percibe una distancia notable entre el oficialismo y la oposición. Los sectores que en el pasado advertían sobre su eventual colapso político ahora parecen aturdidos ante su capacidad para maniobrar y consolidarse en el poder.

Desafíos económicos a la vista

A pesar de los avances legislativos, la administración de Milei enfrenta retos económicos significativos. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó un incremento del 2,9% en la inflación, el más alto desde marzo, lo que agrava la situación social y económica de muchos argentinos.

Expectativas económicas desbordadas

Milei prometió que la inflación se controlará de manera drástica, insinuando que en agosto los índices comenzarán con un cero adelante. Sin embargo, expertos advierten que tal estabilización dependerá de políticas económicas arriesgadas que podrían afectar el bienestar social.

Escándalos que afectan al gobierno

La semana también trajo mala noticia para el gobierno con el procesamiento de Diego Spagnuolo, antiguo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos. Este escándalo ha puesto a prueba la credibilidad de la administración de Milei, quien ha tratado de desmarcarse de las acusaciones.

Un futuro incierto

Con la posibilidad de que la investigación se expanda a otros funcionarios y el sistema de coimas que afecta a su círculo más cercano, la presión sobre Milei y su equipo es palpable. A medida que avanza su presidencia, la capacidad de su gobierno para manejar tanto sus éxitos como los escándalos emergentes será fundamental para su futuro político.