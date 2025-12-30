Fallece a los 80 años Khaleda Zia, primera mujer primer ministra de Bangladesh

Khaleda Zia, reconocida figura política y ex primera ministra de Bangladés, ha dejado este mundo a los 80 años. Su legado y rivalidad con Sheikh Hasina marcaron una era en la política del país.

Una Pérdida Significativa para la Política Bangladesí

La muerte de Khaleda Zia fue anunciada por su partido, el BNP, en un comunicado que expresó: “Nuestra presidenta y ex primera ministra, la líder nacional Begum Khaleda Zia, falleció hoy a las 6 de la mañana, justo después de la oración de Fajr”. La noticia ha causado una profunda conmoción en el país, que recuerda su contribución política y sus años de servicio a la nación.

Una Trayectoria Luchadora

Khaleda Zia fue la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en Bangladés. A lo largo de su carrera, enfrentó múltiples acusaciones de corrupción, las cuales siempre consideró motivadas políticamente. Sin embargo, en enero de 2025, el tribunal supremo la absolvió de la última de estas acusaciones, lo que le habría permitido participar en las elecciones programadas para febrero.

Retorno a Casa y Esperanzas Futuras

Después de recibir tratamiento médico en el Reino Unido, Zia regresó a Bangladés en mayo. A pesar de las negativas del gobierno de Hasina a sus solicitudes de tratamiento en el exterior, un gobierno interino finalmente le permitió viajar. En noviembre, con la mirada puesta en las elecciones de febrero de 2026, Zia se comprometió a liderar a su partido pese a sus frágiles condiciones de salud.

Su Último Combate

En los últimos días, la salud de Zia se deterioró rápidamente tras ser hospitalizada. Durante este tiempo, el líder interino Muhammad Yunus instó a la nación a ofrecer oraciones por su salud, llamándola “fuente de inspiración para el país”.

Un Legado Indeleble

Khaleda Zia fue esposa de Ziaur Rahman, ex presidente asesinado durante un golpe de estado en 1981. Su vida estuvo marcada por un compromiso firme contra la dictadura y una incansable lucha por la democracia, que culminó en la destitución del régimen militar en 1990. Zia ocupó el cargo de primera ministra en 1991 y nuevamente en 2001, enfrentando en varias ocasiones a su histórica rival, Sheikh Hasina.