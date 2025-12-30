Consejos de la Sociedad Argentina de Pediatría para Evitar el Golpe de Calor en Niños

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre los peligros del calor extremo y cómo prevenir efectos negativos en la salud de los más pequeños.

En temporada de calor, es crucial prestar atención al agotamiento por calor, un síntoma previo al golpe de calor. Reconocer sus indicios puede marcar la diferencia en la salud de los niños.

¿Cuáles son los síntomas del agotamiento por calor?

Los signos más comunes incluyen:

Sudoración excesiva

Piel fresca y pálida

Sensación de calor extremo

Sed intensa y boca seca

Calambres musculares

Cansancio y debilidad

Náuseas y dolores estomacales

Mareos y desmayos

¿Qué hacer ante un posible agotamiento por calor?

En el caso de un niño con síntomas de agotamiento, es fundamental:

– Para lactantes, ofrecer el pecho o fórmula láctea con mayor frecuencia.

– Presentar agua a niños mayores.

– Llevar al niño a un lugar fresco y ventilado.

– Desvestir al niño para ayudar a su cuerpo a refrescarse.

– Mojar su cuerpo con agua fresca.

– Promover el reposo y consultar al pediatra.

¿Qué implica un golpe de calor?

El golpe de calor es una situación crítica que se produce cuando la temperatura corporal alcanza entre 39°C y 40°C o más. Los síntomas incluyen:

Piel roja, caliente y seca

Respiración rápida y aumento de la frecuencia cardíaca

Dificultad de concentración y confusión

Convulsiones y pérdida de conciencia

Es vital acudir de inmediato a un centro de salud y enfriar al niño mientras se espera atención médica.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Los niños menores de cinco años, especialmente los menores de un año, son los más vulnerables. También lo son aquellos con condiciones crónicas de salud, fiebre, desnutrición o piel quemada por el sol.

Importancia de la hidratación

Para prevenir la deshidratación, se aconseja aumentar la ingesta de líquidos, bebiendo al menos ocho vasos de agua al día. Es recomendable evitar las bebidas azucaradas y el alcohol.

Prevención del golpe de calor

Para proteger a los niños, se sugiere:

– Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 y 16 horas.

– Usar ropa ligera y de colores claros.

– Mantener siempre a la mano agua para hidratarse.

– Proteger la cabeza con un gorro o pañuelo.

– Recuerda que los bebés menores de seis meses solo requieren leche materna, sin necesidad de agua adicional.

Peligros de dejar niños en autos

Con el aumento de las temperaturas, se hace un llamado urgente a nunca dejar a los niños dentro de vehículos cerrados, incluso por unos minutos. La temperatura interna puede subir drásticamente en poco tiempo, y los niños son particularmente susceptibles a sufrir un golpe de calor.

Estadísticas alarmantes indican que en Estados Unidos mueren entre 35 y 40 niños al año por esta causa. En Argentina, las autoridades sanitarias también enfatizan que no existe un tiempo seguro para dejar a un niño solo en un auto cerrado.