Riesgo País: Cotización del 29 de diciembre

Este lunes, el Riesgo País de Argentina experimentó una caída significativa, impulsado por la reciente aprobación del Presupuesto. Este indicativo marca un nuevo panorama para la deuda soberana.

El Riesgo País de Argentina cerró el 29 de diciembre de 2025 en 571 puntos básicos, mostrando una clara tendencia a la baja en comparación con el día anterior. Este cambio se vio acompañado por un clima optimista en el mercado de bonos, especialmente en los títulos Globales, tras la validación en el Congreso del nuevo presupuesto.

Riesgo País: Datos Clave del 29 de Diciembre

Según información de Rava Bursátil, el índice que mide el JP Morgan se situó en 571 puntos, lo que representa una disminución de alrededor del 1,6 % respecto al cierre anterior. Este descenso refleja una mejora en la paridad de los títulos públicos, lo que es positivo para la economía nacional.

Riesgo país lunes 29 de diciembre

Los bonos en dólares, tanto los Bonares como los Globales, tuvieron un rendimiento promedio de 0,2 %, destacando el Global 2029 con una subida de hasta 0,8 %.

Fluctuaciones del Riesgo País en Diciembre

Durante la última semana de diciembre, el indicador presentó oscilaciones, aunque con una tendencia generalmente descendente. En los días 24 y 25 se mantuvo estable alrededor de los 575 puntos, influenciado por la baja actividad del mercado debido a las festividades. Sin embargo, el viernes 26 el riesgo país sufrió un pequeño aumento, alcanzando los 581 puntos básicos, ante la incertidumbre por los eventos políticos en el Congreso.

La reciente aprobación del Presupuesto 2026 fue clave para revertir esta tendencia creciente. La sanción de esta ley fue interpretada como un signo de estabilidad y previsibilidad, facilitando una caída del índice por debajo de los 580 puntos, mostrando así una mejora considerable respecto a los meses anteriores.

¿Qué Significa el Riesgo País?

El Riesgo País es un indicador financiero de JP Morgan que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos de países emergentes y los bonos del Tesoro de EE.UU. Esta brecha, expresada en puntos básicos, refleja la percepción de riesgo que los inversores tienen respecto a la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda.

En términos sencillos, un alto riesgo país indica que los inversores perciben un elevado riesgo de incumplimiento y, por lo tanto, exigen mayores tasas de interés. Por el contrario, un bajo riesgo país sugiere mayor confianza en la estabilidad económica del país.

Para Argentina, el cálculo actual se basa en el índice EMBI, que reúne diversos instrumentos de deuda pública, siendo crucial para entender las dinámicas del mercado y las oportunidades de financiamiento que posee el país.