Fallece a los 91 años Brigitte Bardot, la leyenda del cine convertida en defensora de los animales

La icónica actriz y defensora de los derechos de los animales, Brigitte Bardot, ha fallecido a los 91 años, dejando un legado imborrable en el cine y la cultura popular.

El ascenso de una estrella

Brigitte Bardot, uno de los grandes iconos de la década de los 50, fue una figura emblemática del cine francés. Conocida por su belleza y su audaz estilo, se convirtió en un referente de la libertad femenina. Su participación en películas como «Y Dios creó a la mujer» y «El desprecio» la catapultó al estrellato, haciendo del bikini y la sensualidad parte de la cultura cinematográfica.

Una vida repleta de controversias

Bardot no solo fue conocida por su actuación; su vida personal estuvo marcada por escándalos mediáticos, romances tumultuosos y una lucha constante con la fama. En sus palabras, la actriz se sentía recluida en la imagen que los demás tenían de ella, deseando ser vista como algo más que un símbolo sexual.

Una activista comprometida

En 1973, Brigitte tomó la audaz decisión de retirarse del cine para dedicar su vida a la defensa de los derechos de los animales. Fundó la Fundación Brigitte Bardot en 1986, recaudando millones para proteger a los animales y promoviendo varias causas ecológicas. Esta faceta de su vida la llevó a ser reconocida por su compromiso y generosidad.

Controversias y opiniones políticas

Sin embargo, sus opiniones políticas y declaraciones sobre temas sensibles generaron controversias en sus últimos años. Enfrentó múltiples juicios por sus comentarios, que a menudo eran considerados ofensivos. A pesar de esto, mantuvo su postura firme, reflejando una vida llena de contrastes entre su adoración pública y la polarización que generaba.

Su legado inalterable

Brigitte Bardot dejó una huella imborrable en la cultura contemporánea. Con su estilo distintivo y su espíritu rebelde, fue la musa de generaciones de artistas. Hoy, en la memoria colectiva, Bardot se erige no solo como una actriz legendaria, sino como un símbolo de la lucha por los derechos de los animales y la libertad de expresión.