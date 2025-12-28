Brigitte Bardot: De ícono sexual de los 60 a voz de los derechos animales

La legendaria actriz y activista Brigitte Bardot, símbolo indiscutido del cine europeo, ha fallecido a los 91 años. Su carrera brilló en la pantalla grande y su legado perdurará en la defensa de los derechos de los animales.

El domingo pasado, la Fundación Brigitte Bardot anunció con profundo pesar la muerte de su fundadora y presidenta. La artista dejó una huella imborrable tras dedicarse a la defensa animal, tras una exitosa trayectoria cinematográfica.

Bardot, un ícono de sensualidad, falleció a los 91 años. AP

Brigitte Bardot tuvo una destacada carrera que abarcó más de dos décadas con 45 películas y más de 70 canciones. Su imagen, que evocaba la sofisticación de los años 50 y 60, se convirtió en un referente cultural.

Los Inicios de un Ícono

Nacida en 1934 en París, Bardot inició su carrera artística como bailarina, destacándose en el prestigioso Conservatorio de París antes de convertirse en modelo a los 15 años, apareciendo en la portada de Elle.

La joven Bardot en su primera portada de Elle.

Un Ascenso Meteorico en el Cine

Su debut actoral se produjo en 1952, pero su verdadero éxito llegó con Y Dios creó a la mujer en 1956, dirigida por su primera pareja, Roger Vadim. Esta película fue clave para su reconocimiento internacional.

Momento memorable de Bardot en «Y Dios Creó a la Mujer». MOBI

Sus Grandes Éxitos en el Cine Francés y Más Allá

Durante los años 60, Bardot protagonizó varios dramas aclamados, como La verdad y El desprecio, además de incursiones en Hollywood con películas como ¡Viva María!.

Bardot en pleno rodaje de «El desprecio».

Más Allá de la Actuación: Activismo y Maternidad

En 1960, Bardot se convirtió en madre, una experiencia que describe como “traumática”. Se retiró del cine en 1973 para enfocarse en su ferviente activismo por los derechos de los animales, fundando su fundación en 1986.

Bardot y su hijo Nicolas Charrier.

Controversias y Reflexiones en su Última Etapa

A lo largo de su vida, Bardot estuvo envuelta en polémicas por sus opiniones políticas y sociales. Su visión de Francia, expresada recientemente en su libro, refleja su preocupación por el rumbo del país.

En los últimos años, disfrutó de la tranquilidad en su hogar en el sur de Francia, rodeada de animales, alejándose de la vida pública.

La Madrague: el hogar de descanso de Bardot. noticia al minuto

Su legado, tanto en el cine como en el activismo, continúa inspirando a futuras generaciones. Brigitte Bardot fue más que una actriz: fue una pionera, un símbolo y una voz potente en la lucha por los derechos de los animales.