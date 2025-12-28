Revelación Impactante del Banco Central

El uso del dinero en efectivo en Argentina ha alcanzado niveles mínimos históricos, marcando una tendencia hacia la digitalización de los pagos. Este cambio también revela la manera en que los argentinos se adaptan a las nuevas tecnologías financieras.

Caída Histórica en la Circulación de Billetes

La cantidad de billetes en circulación ha caído de manera significativa, alcanzando su nivel más bajo en cinco años y evidenciando un cambio en el comportamiento de consumo de los argentinos. Según datos del Banco Central de la República Argentina, a mediados de diciembre, se contabilizaron 6.752,5 millones de billetes, el volumen más bajo desde mediados de 2021. Esto representa una reducción del 43% en comparación con los 11.859,2 millones de billetes de julio de 2024.

Menos Extracciones, Más Digitalización

La disminución de billetes en circulación se acompaña de una reducción notable en las extracciones de cajeros automáticos. En septiembre, se registraron 48,4 millones de retiros, cifra que es menos de la mitad de lo que se observó en los picos de diciembre de 2019 y 2021.

Hoy en día, el efectivo en circulación representa apenas el 6,2% del Producto Bruto Interno (PBI), el porcentaje más bajo en años, según el Informe de Inclusión Financiera del Banco Central. Este comunicado, publicado a fines de octubre, refleja un cambio en los hábitos financieros de los hogares argentinos.

El Poder de los Pagos Digitales

La disminución en la demanda de billetes se debe a la expansión de los pagos digitales, que han comenzado a desplazar al efectivo como el medio de pago preferido, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En el sector de pagos, destacan las transferencias inmediatas, junto a billetes de alta denominación, que han limitado el uso de dinero físico.

Billeteras Virtuales vs. Bancos Tradicionales

El uso de billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá se ha vuelto común, con un 73% de los usuarios utilizando ambas opciones según la necesidad. Solo un 7% se mantiene con servicios únicamente bancarizados. Esto sugiere que el servicio y la funcionalidad son más importantes que la entidad que los provee.

¿Quiénes Domina el Mercado de Pagos?

Mercado Pago, Naranja X y Banco Nación son los líderes en uso y operaciones cotidianas. Aunque bancos como Macro y BBVA suben en la incorporación de salarios, las billeteras digitales se imponen en pagos y transferencias.

Una Nueva Era de Movilidad Financiera

Un 25% de los usuarios ha cambiado de cuenta en el último año, buscando mayor comodidad y mejores beneficios. Los motivos incluyen problemas técnicos, ofertas más atractivas y menores costos asociados.

Transformación en Inversiones y Créditos

Los jóvenes están priorizando los rendimientos ofrecidos por las billeteras virtuales, lo que implica un deslizamiento del interés hacia la banca tradicional en este sector. Plataformas digitales como Brubank y Prex están ganando terreno en inversiones alternativas, aunque en lo que respecta a compra de dólares y plazos fijos, los bancos todavía se mantienen como espacios de confianza.