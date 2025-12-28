Macri celebra acuerdo del Presupuesto y resalta el compromiso del Senado

Macri Celebra el Voto a Favor del Presupuesto 2026: "Una Buena Noticia para Todos los Argentinos"

La reciente aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, impulsado por el gobierno de Javier Milei, fue recibido con entusiasmo por el ex presidente Mauricio Macri.

Este sábado, Mauricio Macri, líder del PRO, expresó su satisfacción a través de un mensaje en redes sociales, destacando el importante trabajo de su bloque para alcanzar este objetivo. Su comentario se da en medio de un perfil bajo en la esfera política, en un periodo donde ha reforzado alianzas estratégicas con sectores afines al actual gobierno.

Un Pasaporte a la Estabilidad Económica

La aprobación del presupuesto fue un proceso clave que tuvo lugar el viernes por la noche, donde el apoyo del PRO fue fundamental. Con un total de 46 votos a favor, frente a 25 en contra y una abstención, se vislumbra un marco más claro para el crecimiento del país en el próximo año. En sus palabras, Macri destacó: «Es una buena noticia para todos los argentinos, que ahora tendremos un marco claro y mayor previsibilidad.»

El Papel Clave del PRO en la Aprobación

A pesar de contar con solo tres senadores, la influencia del PRO fue palpable en las negociaciones que llevaron a la aprobación del presupuesto. La participación activa de figuras como Diego Santilli en la escena política también fue reconocida por el presidente Milei, quien mencionó la «excelente relación» entre su administración y el bloque opositor.

Construyendo Puentes en un Clima de Desafíos

Durante una entrevista reciente, Milei admitió que, a pesar de las diferencias, la relación con el PRO ha sido productiva. «En la política hay una fuerte gestión de egos, y eso no es menor», comentó, subrayando que «siempre surgen roces» al trabajar con otros. No obstante, valoró positivamente la capacidad del gobierno y su ala política para superar desafíos y alcanzar logros significativos en este nuevo ciclo.

Un Hito en la Nueva Gestión