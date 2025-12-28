Fallece a los 91 años la leyenda del cine francés, Brigitte Bardot

La legendaria actriz y cantante francesa Brigitte Bardot ha fallecido a los 91 años, dejando un legado inmenso en el cine y la defensa de los derechos de los animales. Su vida estuvo marcada por la fama y la controversia, convirtiéndose en un símbolo tanto de la libertad personal como de la lucha por causas sociales.

Un Adiós a una Leyenda

El anuncio de su fallecimiento, ocurrido en su casa de Saint-Tropez, fue emitido por la fundación que lleva su nombre. «Con profunda tristeza, la Fundación Brigitte Bardot informa sobre el fallecimiento de su fundadora, una reconocida actriz y cantante que decidió dejar su prestigiosa carrera para dedicarse a la protección animal y a su fundación», expresaron.

Tributo del Presidente Francés

Emmanuel Macron, presidente de Francia, rindió homenaje a Bardot, describiéndola como «una leyenda del siglo». Su legado en la cinematografía y su valentía en el activismo se reflejan en las emotivas palabras que compartió en las redes sociales.

Un Ícono Cultural y Político

Bardot alcanzó el estrellato internacional en 1956 con «Y Dios… creó a la mujer», que la catapultó a la fama e impulsó su imagen como símbolo sexual. Sin embargo, a partir de los años 70, Bardot se retiró de la actuación y se convirtió en una activista decidida, levantando su voz por los derechos de los animales y participando en la política de extrema derecha.

Reacciones de Líderes Políticos

Jordan Bardella, líder del partido de derecha nacional, expresó: «Brigitte Bardot fue una mujer de corazón y convicción». También recibió reconocimiento internacional, incluyendo elogios del vicepresidente italiano Matteo Salvini, quien la describió como “una estrella eterna y una mujer libre”.

Controversias y Legado

A pesar de su status, Bardot no estuvo exenta de críticas. Sus declaraciones incendiarias sobre diversos temas sociales provocaron condenas en varias ocasiones, resultando en multas por incitación al odio. Esto no opacó su influencia como una de las personalidades más reconocibles de Francia.

Un Viaje Artistico Desde París hasta el Mundo

Nacida en París en 1934, Bardot mostró desde joven su talento en la danza y la actuación. Comenzó su carrera en la industria de la moda antes de conquistar la gran pantalla. La película «Y Dios… creó a la mujer» cimentó su estatus como un ícono cultural, influyendo en artistas y figuras públicas a lo largo de las décadas.

Más que una Estrella del Cine

A lo largo de su vida, Bardot no solo impactó el mundo del cine, sino que su voz resonó en la música, siendo parte de proyectos significativos. Su vida estuvo marcada por relaciones apasionadas, declaraciones controvertidas y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con su causa animalista, estableciendo la Fundación Brigitte Bardot en 1986.

Reflexiones Finales en su Última Morada

Brigitte Bardot deseaba un funeral simple, con un modesto crucifijo sobre su tumba, similar a los que marca el descanso de sus amados animales. Su vida fue un reflejo de su fuerte carácter, un viaje de libertad y convicción que permanecerá en la memoria colectiva de Francia y más allá.