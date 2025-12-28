Tragedia en el río Paraná: encuentran sin vida a dos jóvenes de Comodoro

Se confirma el triste desenlace en la búsqueda de Facundo Herrera y Sebastián Vargas, desaparecidos en el río Paraná. La Prefectura Naval localizó sus cuerpos en un área prohibida para bañistas.

Este mediodía, la Prefectura Naval encontró los cuerpos sin vida de Facundo Herrera, de 23 años, y Sebastián Vargas, de 35, ambos oriundos de Comodoro Rivadavia, Chubut. El hallazgo se produjo en el río Paraná, en la localidad de Ituzaingó, Corrientes, donde ambos habían desaparecido en la tarde del día anterior al ingresar al agua.

Búsqueda intensa en el río Paraná

La operación de rescate comenzó inmediatamente después de la desaparición y fue reanudada a primera hora del día. Los jóvenes fueron localizados en una área conocida como «La Florida», en el barrio San Jorge, el mismo lugar donde fueron vistos por última vez.

Condiciones peligrosas del lugar

Según informaron fuentes de Prefectura a Noticias Ituzaingó, el rescate fue llevado a cabo por buzos tácticos en una zona que presenta graves riesgos, marcada como no habilitada para bañistas. Esta área tiene aguas profundas, pozos y corrientes impredecibles, con señalización clara que advierte sobre la prohibición de nadar.

Detalles del trágico incidente

Testigos relataron que la desaparición de Herrera y Vargas ocurrió cuando ambos ingresaron al Paraná y fueron arrastrados por la fuerte corriente. Este trágico evento se suma a otro accidente en Ituzaingó ocurrido la semana pasada, donde un bañista de 29 años perdió la vida en circunstancias similares.

Investigación en curso

Al lugar se presentaron equipos de seguridad y judiciales para realizar las investigaciones pertinentes, así como las gestiones necesarias para la identificación y el traslado de los cuerpos.