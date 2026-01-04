Fallece a los 96 años Eva Schloss, sobreviviente de Auschwitz, y el Rey Carlos rinde homenaje

King Carlos III honra la memoria de Eva Schloss, la hermanastra de Ana Frank, quien falleció a los 96 años, destacando su valiente legado de lucha contra el odio y la intolerancia.

Un Adiós Sentido

La noticia del fallecimiento de Eva Schloss fue confirmada el sábado por su familia en el Jewish News, que expresó su “gran tristeza” por la pérdida de “nuestra querida madre, abuela y bisabuela”. Schloss, reconocida por su incansable labor en la educación sobre el Holocausto, dejó una marca imborrable en la sociedad.

Un Encuentro Memorables

En 2022, el Rey Carlos III y la Reina Camila tuvieron la oportunidad de compartir un baile con Schloss durante una visita a un centro comunitario judío en Londres. En su comunicado, el rey expresó su admiración por ella, afirmando que se sentían “privilegiados y orgullosos” de haberla conocido.

El Legado de Eva Schloss

Schloss fue cofundadora y presidenta honoraria de la Anne Frank Trust, organización dedicada a la preservación de la memoria de Ana Frank. A través de su trabajo, promovió la bondad, la valentía y la comprensión, enfrentando el legado de horror que vivió en su juventud.

Una Vida Marcada por la Valía

Nacida como Eva Geiringer en Viena, ella y su familia se mudaron a Ámsterdam, donde conoció a Ana Frank. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia de Schloss enfrentó la persecución nazi, siendo arrestados y llevados a Auschwitz. A pesar de las atrocidades sufridas, Eva logró sobrevivir y reconstruir su vida en Inglaterra.

Un Legado que Trasciende Generaciones

En 1953, Eva se convirtió en hermanastra de Ana Frank al casarse su madre con Otto Frank. En su vida posterior, fundó una familia y se dedicó a compartir su testimonio. En 2021, a los 92 años, recibió la ciudadanía del país donde nació, subrayando su inquebrantable conexión con sus raíces.

El Impacto de Su Historia

El director ejecutivo de la Anne Frank Trust, Dan Green, describió a Schloss como “un faro de esperanza y resiliencia”, agradeciendo su compromiso constante con la educación sobre el Holocausto. Su historia y su mensaje de paz continúan inspirando a futuras generaciones.

Reflexiones de su Familia

La familia de Schloss espera que su legado siga vivo a través de libros, películas y recursos, recordando su valentía y el impacto que tuvo en la vida de quienes la rodearon. “Estamos inmensamente orgullosos de todo lo que Eva representó y logró, pero en este momento, estamos de luto por su pérdida”, expresaron.