Gallardo Inspira a River Plate con una Famosa Letra en la Pretemporada

El equipo de Marcelo Gallardo arranca un nuevo ciclo cargado de desafíos y nuevas estrategias tras un año difícil. La preparación física y mental será clave en esta fase de transformación.

Arranca la Pretemporada con Energía Renovada

River Plate inicia su pretemporada en San Martín de los Andes con un enfoque renovado. El cuerpo técnico ha intensificado los entrenamientos físicos y mentales, estableciendo una rutina de doble turno diario para forjar un plantel más dinámico y competitivo. «La suerte es amiga de la acción», afirmó Gallardo, inspirando a su equipo en esta nueva etapa.

Un Nuevo Comienzo para el Millonario

Este ciclo de preparación se extenderá hasta el 10 de enero y servirá para encarar tanto el Torneo Apertura 2026 como la Copa Sudamericana. Con un 2025 que dejó mucho que desear, los cambios estructurales en el equipo serán fundamentales. River ya cuenta con los primera refuerzos y la incorporación de jóvenes talentos promete revivir la esencia del club.

Rumbo a Uruguay y Amistosos Internacionales

Tras su concentración en la Patagonia, el equipo se trasladará a Uruguay para jugar dos amistosos, comenzando el 11 de enero contra Millonarios de Colombia, seguido de un encuentro con Peñarol el 17 de enero. Esta fase de preparación es crucial para evaluar el rendimiento del plantel.

Refuerzos y Regresos en el Plantel

Entre las nuevas caras se destacan Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes se integran al equipo mientras se espera la llegada del lateral uruguayo Matías Viña, procedente de Flamengo. Este movimiento es parte de la estrategia del entrenador para potenciar el rendimiento en el mediocampo.

Movimientos Internos Significativos

La lista oficial de 33 futbolistas incluye a viejos conocidos como Ezequiel Centurión y Tomás Galván, que regresan al club tras sus respectivos préstamos. A su vez, Franco Armani lidera la nómina de los referentes, acompañando a otros jugadores de tradición, cruciales tras la salida de figuras históricas como Enzo Pérez y Nacho Fernández.

Nuevas Promesas en el Plantel

El club también brinda oportunidad a jóvenes talentos con la inclusión de Cristian Jaime, Thiago Acosta, Ulises Giménez, Facundo González y Agustín Obregón. La política de integración de nuevas generaciones sigue en pie, consolidando el futuro de River mientras Franco Armani mantiene su posición en el arco.

Ausencias y Preparativos Finales

A pesar de la amplia convocatoria, algunos juveniles que fueron parte del primer equipo el año pasado no viajaron a la Patagonia. El equipo llegó a San Martín de los Andes tras un emotivo inicio de año en familia y un último entrenamiento en el River Camp de Ezeiza, donde también se celebró el regreso de Marcelo Barovero como entrenador de arqueros.