Kirchner critica a EE. UU. por la captura de Maduro: ‘Cruzaron un límite’

La ex presidenta argentina, Cristina Kirchner, se pronunció enérgicamente tras su reciente alta médica, cuestionando la decisión de Donald Trump de arrestar al presidente venezolano Nicolás Maduro por narcotráfico.

Tras ser dada de alta en el sanatorio Otamendi, Kirchner utilizó la red social X para expresar su desacuerdo con las acciones de la administración estadounidense. En su mensaje, enfatizó que la intervención de Trump “cruza un límite” y denuncia un intento por apoderarse de las abundantes reservas de petróleo de Venezuela.

La Opinión de Kirchner sobre la Acción de Estados Unidos

Durante su crítica, la ex mandataria afirmó que la captura de Maduro contraviene la “Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el sentido común”. Consideró que se trata de un acto de “absoluta ilegalidad e ilegitimidad”, dado que Maduro ya se encuentra en una prisión de Nueva York.

Un Escenario de Inestabilidad Global

Kirchner argumentó que la estrategia del presidente estadounidense crea un clima de “alta inestabilidad en el país agredido” y representa un peligroso precedente en el ámbito geopolítico. Esto podría, según ella, justificar violaciones de soberanía por parte de potencias con mayor poder militar y económico sobre naciones más frágiles.

Objetivos Ocultos Detrás de la Intervención

De acuerdo con sus comentarios, Kirchner insinuó que la «Operación Resolución Absoluta» no tiene como finalidad la restauración de un gobierno democrático en Venezuela, sino más bien un interés en las vastas reservas petroleras del país. “Se trata de un intento descarado de apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”, subrayó.

Críticas a la Política Exterior de EE.UU.

La ex presidenta se alineó con otros líderes del peronismo al criticar la política del “Gran Garrote” de EE.UU., señalando que esta estrategia ha resultado en intervenciones militares y la instalación de dictaduras en América Latina, lo que ha generado un sentimiento adverso hacia Estados Unidos en la región, así como un retroceso económico y social en los países afectados.