Disfrutando momentos juntos

Benjamín Vicuña Brilla en su Nueva Aventura como Conductor de «The Balls»

Desde este lunes, las tardes de El Trece se reinventan con la llegada de un nuevo programa que promete entretenimiento y diversión, liderado por el carismático Benjamín Vicuña.

Un Nuevo Reto Profesional para Vicuña El reconocido actor chileno debutará a las 18:30 como conductor de «The Balls», un formato internacional que mezcla destreza, preguntas y entretenimiento con pelotas gigantes. Este regreso trae una renovada expectativa, marcando un cambio significativo en la carrera de Vicuña, cuya trayectoria ha estado mayormente vinculada a la ficción.

Un Giro en su Trayectoria Artística En una conversación con Clarín, Vicuña compartió su entusiasmo por este nuevo desafío. Reconoció que es una experiencia distinta llevar adelante un ciclo de entretenimiento familiar, especialmente en un momento en que la televisión abierta busca conectar con su audiencia. «Este formato es un regalo», declaró, resaltando la importancia de brindar diversión a quienes pasan calor en casa.

Apoyo de la Industria y Expectativas de Éxito La invitación de Vicuña a la conducción no es casualidad. Martin Kweller, CEO de Kuarzo Entertainment, y Adrián Suar han estado interesados en su participación por años. Vicuña enfatizó que el verdadero protagonista del programa es el público, sugiriendo que su rol es simplemente el de facilitar momentos de alegría.

El Regreso a la Televisión Abierta Después de haber trabajado en plataformas de streaming, Vicuña ve su regreso a la pantalla de El Trece como una experiencia renovadora. Destacó el valor de la televisión abierta y su capacidad de acercar el entretenimiento a la gente, algo fundamental en estos tiempos.

Reflexiones Sobre el Futuro de la Televisión Al hablar sobre su trayectoria, Vicuña ha reflexionado sobre cómo la televisión sigue siendo un medio vital que democratiza el contenido. Esto lo motivó a explorar nuevos formatos, no solo en la actuación, sino también en la conducción y otros proyectos creativos.

Un Actor que Sigue Brillando El actor dejó en claro que esta nueva faceta de conductor no eclipsa su carrera en la actuación. Aseguró que continúa trabajando en proyectos cinematográficos y que esta transición le permite descubrir nuevas formas de entretenimiento, complementando su trayectoria en la actuación.