Televisores que perderán acceso a Netflix en marzo de 2026

A partir de marzo de 2026, Netflix dejará de ser compatible con una amplia gama de televisores inteligentes fabricados antes de 2015, afectando a millones de usuarios en América Latina y Europa.

La reciente decisión de Netflix busca optimizar la experiencia del usuario y mejorar la seguridad de la plataforma. Esta medida, sin embargo, acarrea consecuencias para aquellos con modelos más antiguos que no cumplen con los requisitos técnicos actuales.

Motivos de la Decisión de Netflix

Los televisores más viejos presentan limitaciones tecnológicas que impiden el uso efectivo de las versiones más recientes de la aplicación. Las carencias incluyen procesadores menos potentes, menor capacidad de memoria y sistemas operativos que ya no reciben actualizaciones oficiales. Esto afecta aspectos clave como la calidad de imagen, la estabilidad de la transmisión y las actualizaciones de seguridad.

Modelos que Quedan Fuera del Soporte

Esta restricción impactará principalmente a televisores inteligentes de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony y Panasonic. Aquellos modelos lanzados antes de 2015 que no pueden actualizarse dejarán de ser compatibles con la plataforma.

Por ejemplo, varios Smart TV de Samsung de las series 2012-2015 no podrán acceder más a Netflix. Asimismo, el modelo Bravia de Sony anterior a 2015 también quedará fuera. Además, dispositivos como Apple TV de primeras generaciones, que no cuentan con soporte técnico desde hace años, enfrentarán la misma suerte.

Dispositivos que Siguen Compatibles

Los usuarios que acceden a Netflix a través de computadoras, dispositivos móviles, consolas de videojuegos o televisores fabricados a partir de 2015 no se verán afectados. Esos equipos seguirán funcionando siempre que cumplan con los requisitos técnicos necesarios.

Opciones para Ver Netflix sin Cambiar de Televisor

Para quienes poseen un televisor antiguo y desean continuar disfrutando de Netflix, existen alternativas viables. Dispositivos de streaming como Roku, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast se pueden conectar al televisor via HDMI y permiten instalar la aplicación sin problemas.

Otra opción es usar consolas de videojuegos compatibles o transmitir contenido desde una computadora o dispositivo móvil a través de funciones de duplicación de pantalla.

La estrategia de Netflix forma parte de una tendencia más amplia en la industria del streaming, que prioriza la actualización tecnológica y la adaptación a estándares de seguridad modernos.