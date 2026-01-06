Fallece el aclamado cineasta húngaro Béla Tarr a los 70 años

Béla Tarr, considerado una de las figuras más influyentes del cine europeo contemporáneo, ha fallecido a los 70 años, según informó su familia. Su legado trasciende fronteras gracias a su innovador enfoque narrativo y estético.

El director húngaro Béla Tarr, reconocido por su estilo distintivo y su profunda exploración de la condición humana, nos ha dejado. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su colega Bence Fliegauf a la agencia MTI, marcando el fin de una era en el cine de autor europeo.

Una colaboración magistral con László Krasznahorkai Tarr es famoso por su asociación con el laureado escritor László Krasznahorkai, con quien adaptó varias de sus obras al cine. Entre estas se destacan «Armonías de Werkmeister» (2000) y «Tango Satánico» (1994), esta última un filme monumental de más de siete horas, considerada su obra maestra. Estas películas reflejan su singular visión artística y su capacidad para capturar la esencia de la narrativa literaria.

Un viaje a través del drama humano Entre sus obras más emblemáticas también se encuentra «La condena» (1987). Conocido por sus cautivadoras producciones en blanco y negro, Tarr abordó inicialmente la compleja realidad social antes de adentrarse en temas más metafísicos y existenciales, como señala el portal Hvg.

Influencia y filosofía cinematográfica Su estilo ha sido comparado con grandes maestros del cine como Michelangelo Antonioni y Andréi Tarkovski. Tarr, en sus declaraciones, se mostró crítico con el cine hollywoodense, afirmando que este no refleja la realidad de manera honesta y auténtica. Para él, el cine debía ser un espejo de la experiencia humana en su forma más cruda.

Un legado cinematográfico impresionante Nacido el 21 de julio de 1955 en Pécs, Béla Tarr comenzó su carrera en el cine de forma autodidacta. Tras sus estudios en la Escuela Superior de Teatro y Cine, su talento fue rápidamente reconocido. A lo largo de su trayectoria, dirigió cerca de cincuenta películas y recibió numerosos honores, incluyendo el Oso de Plata en Berlín (2011) por «El caballo de Turín» y el Premio a la Trayectoria Profesional en el Festival Internacional de Cine de Tokio (2024).

Un retiro lleno de legado Tras la realización de «El caballo de Turín», Béla Tarr decidió retirarse de la dirección, aunque continuó su compromiso con el arte colaborando con compañías de teatro independientes. En marzo de este año, fue galardonado con el Premio Honorífico 2025 del D’A-Festival de Cine de Barcelona, un reconocimiento a su inigualable contribución al cinematográfico.