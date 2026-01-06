Pedro Braillard Poccard: La caída de Maduro no se asemeja a la invasión de Ucrania

La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela ha desatado una ola de reacciones y análisis en la política internacional. Pedro Braillard Poccard, vicegobernador de Corrientes y analista, ofrece una mirada profunda sobre este suceso.

En su análisis, Braillard Poccard sostiene que la captura de Nicolás Maduro no debe interpretarse como una invasión convencional, sino como el resultado de un prolongado proceso de degradación institucional y fraude electoral en Venezuela. Con un enfoque crítico, el vicegobernador destaca que la migración de entre 5 y 7 millones de venezolanos es un claro reflejo de la dictadura que impera en el país.

Diferencias Clave entre Venezuela y Otros Conflictos

El vicegobernador hizo hincapié en las diferencias geopolíticas entre la situación en Venezuela y otros conflictos, como el de Ucrania. «Lo que ocurrió no es una invasión como la que hemos visto con Rusia; es la acción de justicia hacia un presidente que ha violado los derechos democráticos», afirmó.

Lecciones del Pasado: Intervención en Panamá

Al comparar con la intervención militar estadounidense en Panamá en los años 90, Braillard Poccard remarcó que el caso venezolano es distinto, dado que no hubo combates ni ocupación territorial. Según su análisis, la decisión de Washington fue resultado de negociaciones fallidas y de la detección de actividades que amenazan la seguridad global, como la venta clandestina de uranio a Irán.

Realidad Internacional y Críticas a la Doble Vara

Con un enfoque agudo, cuestionó el «realismo político» que predomina en los foros internacionales y cómo las condenas tienden a ser selectivas. «No estamos en un mundo normal, lo que complica la evaluación de la intervención estadounidense», expresó, invitando a un análisis sereno de la situación.

Preocupaciones Globales: La Amenaza Rusa en Europa

Finalmente, Braillard Poccard abordó la guerra en Ucrania, que se extiende ya por cuatro años. Señaló la falta de una condena unánime contra Rusia y el creciente temor en naciones vecinas como Polonia y las repúblicas bálticas, que se están armando ante posibles agresiones. “La posibilidad de ataques a infraestructuras críticas, como centrales nucleares, crea un ambiente de inestabilidad preocupante”, concluyó.