Fallece Eric Dane, el emotivo actor de Grey’s Anatomy, tras su lucha contra ELA

Adiós a Eric Dane: El icónico "McSteamy" de Grey’s Anatomy falleció a los 53 años

Eric Dane, conocido mundialmente por su papel de Marc Sloan en la aclamada serie Grey’s Anatomy, ha fallecido a los 53 años, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. La noticia fue confirmada por su familia en un emotivo comunicado.

El actor, que compartió su arrolladora lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hace diez meses, falleció el jueves rodeado del amor de su familia y amigos cercanos. «Eric pasó sus últimos momentos acompañado de su devota esposa y sus dos adorables hijas, Billie y Georgia», señala el comunicado.

Un defensor de la concienciación sobre la ELA

En medio de su batalla contra la enfermedad, Dane se convirtió en un ferviente defensor de la investigación y la concienciación sobre la ELA. Su familia destacó cómo utilizó su experiencia para apoyar a otros que enfrentan desafíos similares, dejando un legado de esperanza y valentía.

El fenómeno de «McSteamy»

Eric Dane alcanzó la fama con su personaje en **Grey’s Anatomy**, donde su atractivo y talento lo convirtieron en uno de los galanes más deseados de la televisión. Su personaje, conocido como «McSteamy», rivalizaba con el popular «McDreamy», interpretado por Patrick Dempsey, consolidando su posición en una serie que marcó una época.

Una carrera multifacética

Más allá de su icónico rol, Dane demostró su versatilidad al participar en diversas producciones, incluyendo la serie **Euphoria**, donde interpretó a Cal Jacobs, un padre con complejidades emocionales que abordaba cuestiones de homofobia y aceptación.

Comienzos y evolución en la actuación

Antes de alcanzar la fama internacional, Eric Dane tuvo papeles menores en series emblemáticas como **Salvado por la campana** y **Casados con hijos**. Fue su participación en **Charmed** la que le abrió las puertas hacia el estrellato, conduciéndolo finalmente a su papel en **Grey’s Anatomy**.

El impacto de su diagnóstico

En abril de 2025, Dane reveló que había sido diagnosticado con ELA. En una emotiva declaración en **Good Morning America**, expresó: «No siento que este sea el final de mi historia». Su valiente lucha contra la enfermedad fue inspiradora y motivó a otros a buscar chequeos médicos oportunos para la detección temprana de condiciones similares.

Un legado duradero