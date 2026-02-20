Hernán Letcher advierte: «Pueden repetirse cierres como el de Fate»

El cierre de Fate no es un caso aislado; refleja la creciente crisis que enfrenta el sector industrial argentino. En un entorno donde más de 22,000 empresas han bajado la persiana en los últimos dos años, el economista Hernán Letcher analiza las razones detrás de esta alarmante tendencia.

Diagnóstico de la Crisis Industrial

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advirtió que el cierre de Fate es solo un ejemplo entre muchos. Según Letcher, la caída de la demanda y una «apertura importadora descontrolada» son factores que han contribuido significativamente a la situación. En una reciente entrevista en el programa Modo Fontevecchia, enfatizó que es «irreal» esperar que los trabajadores afectados encuentren rápidamente nuevas oportunidades en otros sectores.

Impacto en el Mercado Laboral

La pérdida de 2,000 puestos de trabajo en Fate ilustra un problema más amplio. Con la desaparición de más de 22,000 empresas, la mayoría de ellas pequeñas, se plantea una pregunta crucial: ¿cómo se pueden reintegrar a la fuerza laboral los trabajadores desplazados?

El Contexto Económico Actual

Letcher destacó que el cierre de empresas no se limita a Fate. Otros nombres como Alal y TN Platex, entre otros, también han cerrado sus puertas. A medida que las empresas más grandes empiezan a desaparecer, surge una preocupación sobre la competitividad de la industria en general.

Factores Críticos en el Cierre de Empresas

El economista atribuye el cierre a varios factores interrelacionados. La caída en la demanda de productos y el incremento de las importaciones han llevado a una situación insostenible para muchas empresas, incluso para aquellas que antes eran competitivas. A pesar de tener la capacidad de exportar, muchas están operando a niveles de producción extremadamente bajos.

Desafíos Estructurales a Abordar

La situación económica plantea otros retos. Letcher señala que las políticas fiscales, la logística y la falta de financiamiento son elementos que afectan la productividad. La combinación de estos factores hace que muchas empresas argentinas sean menos competitivas frente a sus pares en países vecinos.

Además, la constante discusión sobre el tipo de cambio revela la complejidad de la situación. Como apunta Letcher, un tipo de cambio real «apreciado» impacta directamente en la capacidad de las empresas para competir en un mercado ya saturado por productos importados.

La Necesidad de un Debate Abierto

El economista sugiere que es esencial abrir un espacio para discutir qué tipo de país se quiere construir. La falta de un diálogo sincero sobre la competitividad y las expectativas laborales deja a muchos empleados en una situación precaria. Es necesario repensar políticas que no solo busquen un balance en la balanza de pagos, sino que también consideren el bienestar de los trabajadores.

Reflexiones Finales

En un panorama donde cerrar las importaciones puede parecer una solución a corto plazo, la realidad es que esto podría llevar a un mayor desempleo. Si bien el cierre de Fate es un doloroso recordatorio de la precariedad que enfrenta la industria argentina, también debe ser un llamado a la acción para replantear el futuro laboral del país.