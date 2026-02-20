Encuentran el cuerpo de la mujer desaparecida tras el derrumbe de su casa por una tormenta.

Encuentran el Cuerpo de una Mujer Desaparecida Tras la Tormenta en Paraná

Una tragedia sacudió Paraná cuando, tras horas de búsqueda, se halló el cuerpo de una mujer que había desaparecido en medio de un temporal devastador.

El cuerpo sin vida de Patricia Mena, de 32 años, fue encontrado en el arroyo Colorado, cerca de su hogar, que se desplomó debido a la furia de la tormenta. La mujer había sido arrastrada por las intensas corrientes de agua junto a su hija de 10 años, tras el colapso de su precaria vivienda en las calles Blas Parera y Brown.

Operativo de Búsqueda y Hallazgo del Cuerpo

Luego del trágico incidente, se activó un operativo de rescate que finalmente permitió localizar al padre de la familia y a sus dos hijos, quienes afortunadamente aparecieron sanos y salvos tras ser también arrastrados por la corriente. El padre fue hallado a escasa distancia del arroyo, mientras que los niños fueron encontrados más tarde. El hallazgo del cuerpo de Patricia se produjo alrededor de las 17:50, a unos 400 metros del lugar donde ocurrió el desplome. El equipo de búsqueda, compuesto por policías, guardavidas y rescatistas, realizó un arduo trabajo para dar con ella.

La Fuerza de la Naturaleza y la Destrucción de su Hogar

Los acontecimientos se desencadenaron cuando fuertes vientos y lluvias intensas arruinaron la estructura de la vivienda en la que la familia dormía. La casa, sumamente vulnerable, no pudo resistir la creciente del arroyo y fue rápidamente arrastrada por la corriente.

Continuación de la Búsqueda y Apoyo a la Familia