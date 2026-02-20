Evo Morales Regresa Tras Meses de Ausencia: ¿Qué Sorpresas Traerá?

Evo Morales, el aclamado líder socialista y primer presidente indígena de Bolivia, hizo su regreso el pasado jueves a su bastión político en la región tropical, luego de más de siete semanas de ausencia. Su reaparición no solo marcó el fin de especulaciones sobre su posible huida, sino que también reafirmó su compromiso con los candidatos de las próximas elecciones regionales.

El repentino silencio de Morales había generado incertidumbre en Bolivia, donde pocos conocen la situación en la remota región de Chapare, donde el ex presidente ha estado evadiendo un pedido de arresto debido a cargos relacionados con el tráfico de personas. A este panorama se suma la creciente preocupación por la política exterior de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.

La Reaparición y el Mensaje de Morales

Imágenes difundidas por Radio Kawsachun Coca muestran a Morales llegando a un estadio en Chimoré en un tractor, luciendo gafas oscuras mientras se dirigía a sus seguidores. En su discurso, el ex líder explicó que su ausencia se debió a complicaciones de salud tras contraer chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos que provoca fiebre y dolor articular.

Rumores y Noticias Falsas

Durante su discurso, Morales desmintió los rumores alimentados por figuras políticas locales y las redes sociales sobre su intención de abandonar el país. “Algunos medios decían, ‘Evo se va a ir, Evo va a huir’. Yo dije claramente: no me voy a ir. Me quedaré con el pueblo para defender la patria”, aseguró.

Desafíos en el Horizonte Político

Tras la elección del presidente conservador Rodrigo Paz, que hizo retroceder casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo de Morales, la situación política en Bolivia ha cambiado drásticamente. Paz, que ha reactivado la colaboración con Estados Unidos y busca restablecer la DEA, representa un desafío directo para las bases de apoyo de Morales en la región cocalera.

Retos Globales y Control Regional

El presidente Paz anunció una reunión con Donald Trump el próximo 7 de marzo, lo que podría reconfigurar las relaciones diplomáticas en América Latina. Morales lanzó críticas al enfoque de Trump, llamándolo «propaganda geopolítica a escala internacional» y sugiriendo que el objetivo es eliminar a todos los partidos de izquierda en la región.

Afirmación de Posiciones y Candidatos

En un ambiente tenso, Morales se preparó para apoyar a los candidatos en las elecciones municipales y regionales, reafirmando así su compromiso con el futuro político de Bolivia y su base de seguidores. Su regreso simboliza no solo su resistencia personal sino también la lucha política por el control del país en una época de cambios profundos.