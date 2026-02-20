Reacciones del arco político tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados

La reciente aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados promete transformar el panorama laboral argentino, generando opiniones divididas entre aquellos que celebran la novedad y quienes advierten sobre la pérdida de derechos.

En una jornada decisiva para la política argentina, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma laboral, logrando 135 votos a favor frente a 115 en contra. Esta decisión se produce tras la media sanción del Senado y ha generado reacciones encontradas en el arco político del país.

Con Celebraciones y Críticas Tras la Aprobación

Poco después de la votación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado destacando que la reforma es una de las transformaciones estructurales prometidas por Javier Milei, diseñada para poner fin a más de 70 años de estancamiento en las relaciones laborales de Argentina. «Esto marca un hito en la creación de empleo registrado y la reducción de la informalidad,» expresó el comunicado oficial.

Impacto Esperado en el Mercado Laboral

El Presidente Milei afirmó que la nueva normativa «simplifica y digitaliza» procesos, moderniza licencias y clarifica responsabilidades. En su discurso, recalcó que esta reforma facilitará la contratación, impulsará la inversión y generará empleos formales en diversos sectores de la economía.

Según el Gobierno, estas modificaciones permitirán que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo, eliminando el temor a constantes conflictos laborales, y propiciarán un entorno laboral más dinámico y acorde con los tiempos actuales.

Reacciones en el Congreso

La atmósfera en el Congreso tras la aprobación fue de festivo alivio para los oficialistas y dialoguistas, quienes aplaudieron la decisión. Entre los presentes se encontraban figuras clave del Gobierno, como la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este último, tras la sesion tensa, criticó a la oposición por sus intentos de obstrucción.

Voces a Favor de la Reforma

Gabriel Bornoroni, líder del bloque libertario en Diputados, celebró la aprobación como un paso hacia un país más grande y ordenado. De igual forma, el diputado Luis Petri destacó que esta modernización laboral permitirá generar más empleo formal de calidad, en clara oposición a quienes abogan por un modelo de «Argentina planera».

Las Críticas de la Oposición

A pesar del ambiente festivo, los bloques opositores no se hicieron esperar en sus críticas. Itai Hagman, diputado del kirchnerismo, afirmó que la ley representa un «retroceso en los derechos de los trabajadores desde la dictadura» y denunció que su aceptación se llevó a cabo “sin debate adecuado y con represión”.

Por su parte, Agustín Rossi anunció su oposición, argumentando que la reforma es un dictado del FMI y que solo beneficiará a grandes empresarios. «Esto resultará en más despidos y salarios reducidos,» alertó.