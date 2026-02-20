Reciben $4 millones y aterrizan en México

La innovadora startup argentina Lebane ha cerrado una ronda de financiación por $4 millones, impulsando su expansión en Latinoamérica, especialmente en México. ¡Conoce todos los detalles!

Lebane, la revolucionaria herramienta de inteligencia artificial para desarrolladores inmobiliarios, ha logrado asegurar $4 millones en su más reciente ronda de inversión. Este capital le permitirá acelerar su expansión en la región, con un enfoque particular en el mercado mexicano.

La Revolución de Lebane en el Sector Inmobiliario

Con más de 1.400 usuarios y 350 empresas en su base, esta startup argentina ya maneja cerca de 2,000 proyectos inmobiliarios en construcción. Gracias a Lebane, los desarrolladores pueden gestionar sus finanzas de manera más eficiente y reducir costos operativos.

Innovación a Través de Herramientas Digitales

Lebane utiliza WhatsApp para ofrecer información en tiempo real, brindando módulos como:

Funcionalidades Clave

Contabilidad automática

Administración y Finanzas

Gestión de proyectos y ventas

Cobranzas y contratos

Alquileres

Inversión de Grandes Actores del Sector

La ronda de financiación contó con la participación de destacados fondos de inversión, como Atlântico y Zacua Ventures, además de Kuiper VC, Fen Ventures, ADN.vc y Galicia Ventures. Estas alianzas estratégicas son clave para el crecimiento continuo de Lebane.

Crecimiento Acelerado y Nuevas Metas

En 2025, Lebane cuadruplicó su facturación, aumentando de 30 a 200 clientes en solo meses. Con la nueva inversión, la ambición es extender su alcance en México y alcanzar ingresos superiores a $3.000 millones.

La Tecnología como Aliada en el Sector Inmobiliario

Glustman, CEO de la compañía, afirmó: «Estamos abriendo camino en una de las industrias más grandes y menos digitalizadas de Latinoamérica. La digitalización es crucial para que los desarrolladores gestionen sus proyectos de forma eficiente.»

Ronda de Financiación y Nuevas Soluciones

La inyección de capital permitirá a Lebane mejorar sus productos financieros y mejorar la integración de sus módulos de gestión, optimizando costos y plazos, y ofreciendo una mayor previsibilidad en los resultados de las obras.

Impacto de la Inteligencia Artificial en la Construcción

Con herramientas avanzadas como Open AI, Mistral y Claude, Lebane promueve un sistema que garantiza el seguimiento en tiempo real del avance de proyectos y proporciona recomendaciones personalizadas mediante un lenguaje natural.

Mirando Hacia el Futuro

En los próximos meses, Lebane planea seguir fortaleciendo su presencia en el mercado mexicano mientras amplía su base de clientes y añade funcionalidades que acompañen el crecimiento de las desarrolladoras en todas las fases de los proyectos. La meta es ser un aliado clave en la gestión integral de la industria inmobiliaria en la región.