Protestas en el Congreso: Diez heridos, incluyendo a una anciana con fractura de cadera

Un clima tenso rodeó el Congreso de la Nación, donde las protestas en contra de la Reforma Laboral dejaron un saldo de diez personas heridas. Los equipos médicos del SAME actuaron rápidamente, atendiendo a manifestantes durante una jornada marcada por la controversia y la agitación en las calles de la capital.

Intervenciones Médicas de Emergencia

Durante las movilizaciones, el SAME asistió a siete hombres y tres mujeres, quienes presentaron diversas heridas, desde lesiones menores hasta algunos casos más serios. Entre los incidentes, una mujer de 75 años sufrió una fractura de cadera tras caer en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía.

Convulsiones y Otras Emergencias en el Protesta

Una mujer de 46 años también requirió atención médica luego de experimentar convulsiones cerca de la Plaza de los Dos Congresos, mientras la situación se tornaba más agitada. Además, médicos intervinieron en otros puntos del centro para atender a un joven con una reacción alérgica y a varios hombres con lesiones superficiales tras forcejeos.

El Operativo Sanitario en el Centro Porteño

Las asistencias se extendieron a otras áreas, donde se reportó un hombre de 45 años con una hernia inguinal y un joven de 20 con traumatismos. Aunque algunos requerían chequeo, el personal médico priorizó evitar el colapso en los hospitales y mantuvo la emergencia activa durante toda la jornada.

En una evaluación de salud general, se registraron incidentes relacionados con el alto estrés de la manifestación y problemas menores en las zonas cercanas a los cordones policiales, entre ellos, un hombre de 55 años que sufrió un pico de hipertensión arterial.

Reacciones Políticas y el Contexto de la Protesta

En medio de este tumulto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó duramente las acciones de los sindicatos y describió el paro general de la CGT como una medida “extorsiva”. Según Adorni, la imagen negativa de los dirigentes sindicales asciende al 80%, lo que, a su juicio, refleja un descontento popular que se vuelve evidente en el contexto de la huelga.

Adorni afirmó que la interrupción de la actividad laboral causó una pérdida estimada de 600 millones de dólares para la economía del país, además de considerar que los motivos de la protesta eran «extraños e incomprensibles» y que solo perjudicaban a quienes dependían de un ingreso diario.

Un Llamado a la Reflexión

El ministro cerró su intervención afirmando que la forma de avanzar en el país no puede ser a través de interrupciones que impidan a los ciudadanos ejercer su derecho al trabajo. La situación se mantiene tensa y los ecos de las protestas siguen resonando en el ámbito político y social argentino.