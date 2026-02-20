Industria y Construcción: Recuperación en 2025, pero aún por debajo de 2023

En un panorama económico mixto, la construcción en Argentina muestra señales de recuperación en comparación con el año anterior, mientras que la industria enfrenta persistentemente desafíos significativos.

La Construcción Registra un Rebote en 2025

Durante diciembre de 2025, la actividad de la construcción experimentó un aumento del 3,8% mensual y un crecimiento interanual del 2,8%. Sin embargo, a pesar de este repunte, el sector todavía se encuentra 21% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, como indica el informe de la consultora Empiria.

El informe resalta que, aunque la construcción cerró el año con un incremento acumulado del 6,8%, el estancamiento del sector sigue siendo notable. Se estima que para 2026, el arrastre estadístico será de solo 0,5%, generando expectativas modestas para el inicio del año.

Desempeño Variado en la Demanda de Insumos

La dinámica en la demanda de insumos muestra un comportamiento dispar. Los insumos destinados a la obra pública sufrieron una caída del 11,6% mensual y del 4% interanual. Sin embargo, la demanda anual creció un 44% debido a la recuperación de la obra pública en un año electoral. En contraste, la demanda vinculada a la obra privada permanece estancada, con una caída del 10% interanual en diciembre.

Los datos anticipados para enero apuntan a una tendencia mixta: el Índice Construya cayó un 11,6% mensual, mientras que los despachos de cemento aumentaron un 2,1%.

Desafíos en el Sector Industrial

Por el contrario, la industria se enfrenta a un panorama más desafiante. En diciembre, la producción industrial cayó un 0,1% mensual ajustado por estacionalidad y un 3,9% interanual. Aunque 2025 concluyó con un crecimiento del 1,6%, el informe de Empiria especifica que la mejora es insuficiente y las perspectivas son negativas.

La situación es alarmante: la producción industrial de diciembre fue un 15% inferior a la de principios de 2023. Para 2026, se prevé un arrastre estadístico de -2,5%, lo que indica una caída potencial si la producción se mantiene en niveles inerciales.

Sectorial: Ganadores y Perdedores

En este contexto, solo dos sectores —producción de alimentos y refinación de petróleo— logran mantenerse por encima de los niveles de 2023. En contrapartida, los sectores más perjudicados incluyen el textil (-31,5%), caucho y plástico (-28,4%), y la industria automotriz (-23%).

La cadena de materiales para la construcción también refleja problemas, presentando una disminución del 18% en comparación con los niveles de noviembre de 2023.

Un ligero Crecimiento Global

A pesar de las dificultades en algunos sectores, la economía en su conjunto creció un 0,5% mensual sin estacionalidad en diciembre, lo que sugiere una expansión de 0,2% en el cuarto trimestre. Así, 2025 cerraría con un crecimiento del 4,1% en comparación con 2024, y aunque el arrastre para 2026 es modesto, resulta evidente que la economía requiere de esfuerzos significativos para sostener un crecimiento saludable.