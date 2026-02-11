Fallece Fabián Borro: Último Adiós

La comunidad del baloncesto argentino está de luto tras el fallecimiento de Fabián Ricardo Borro, a los 64 años, quien dejó una marca imborrable en la dirigencia deportiva del país.

Fabián Borro, expresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y actual presidente de FIBA Américas, falleció dejando un legado profundo en el deporte. Con una vasta trayectoria en el baloncesto argentino, fue un referente en la modernización y crecimiento de la disciplina.

Un Camino de Transformación y Compromiso

Borro asumió la presidencia de la CABB en un momento crucial, y su gestión entre 2019 y 2023 se focalizó en la profesionalización y la transparencia. Su visión estratégica se centró en el desarrollo integral del básquet en Argentina, priorizando la formación de talentos y la mejora de infraestructuras.

Un Líder Multifacético

Con una carrera que abarcó desde la presidencia de Obras Sanitarias hasta su papel en la Asociación de Clubes, Borro siempre estuvo en la vanguardia del baloncesto. Su liderazgo se caracterizó por el impulso del básquet profesional y la consolidación de la Liga Nacional.

Inclusión y Equidad de Género

Uno de los pilares de su gestión fue la promoción de políticas inclusivas, fortaleciendo el rol del baloncesto femenino y la participación de mujeres en instancias de decisión. Su compromiso con la equidad fue fundamental para abrir nuevos caminos en el deporte.

Innovación y Tecnología al Servicio del Deporte

Borro también apostó por la innovación tecnológica, modernizando procesos de gestión y comunicación con el fin de hacer del básquet una disciplina más accesible y profesionalizada. Su firme creencia en la modernización del deporte marcó un hito en su gestión.

Un Legado que Trasciende Fronteras

En el ámbito internacional, Borro se destacó al representar al baloncesto argentino, fortaleciendo la relación con FIBA y consolidando a la CABB como un protagonista en la región. Su capacidad de liderazgo fue reconocida y respetada a nivel global.

Más allá de sus logros, Fabián Borro será recordado por su pasión y dedicación. Su legado perdura en cada rincón del país y en cada atleta que se beneficia de su trabajo visionario. La Confederación Argentina de Básquetbol acompaña a su familia y seres queridos en este momento de dolor, honrando su memoria con el compromiso de continuar su visionario camino.