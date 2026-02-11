EE.UU. Fortalece la Relación con Azerbaiyán y Armenia en Visita Histórica de Vance al Cáucaso Sur

Un acercamiento histórico entre EE. UU. y Azerbaiyán marca un hito en las relaciones internacionales y promete un futuro de paz y prosperidad en la región del Cáucaso.

En una visita sin precedentes, el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, concretó un acuerdo estratégico con el presidente azerí Ilham Aliyev en Bakú. Este pacto, firmado el martes, representa una nueva etapa en la colaboración entre Washington y Azerbaiyán tras la histórica paz alcanzada entre este país y Armenia.

Un Acuerdo Enfocado en el Progreso Económico y Tecnológico

El acuerdo abarca áreas clave como la economía, la seguridad, la energía y la tecnología. Aliyev describió este movimiento como «una fase absolutamente nueva», mientras Vance destacó la importancia de «crear prosperidad donde antes solo había conflicto».

Azerbaiyán como Proveedor de Seguridad Energética

Aliyev resaltó que Azerbaiyán actualmente garantiza la seguridad energética a 16 países, incluidos 11 miembros de la OTAN y aliados de EE. UU. En este contexto, se planearon envíos de nuevos barcos patrulleros para proteger las aguas territoriales de Azerbaiyán.

Pavimentando Nuevos Caminos: El Corredor TRIPP

Uno de los objetivos más significativos del acuerdo es el desarrollo del Corredor Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP). Este proyecto de infraestructura de transporte buscará conectar Azerbaiyán con su exclave Nakhchivan, promoviendo una nueva ruta comercial este-oeste que integrará a Central Asia y la cuenca del Caspio con Europa.

El Corredor TRIPP facilitará la creación de infraestructura de transporte terrestre, marítimo y aéreo, optimizando procedimientos aduaneros y sistemas logísticos multimodales para fortalecer la estabilidad regional.

Cooperación en Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías

El acuerdo también incluye la colaboración en el desarrollo de proyectos relacionados con la inteligencia artificial y la infraestructura digital, aspectos vitales para el avance tecnológico en la región.

Impulsando la Paz en el Cáucaso del Sur

Vance, tras visitar a Armenia, elogió a los líderes de ambas naciones, destacando que su cooperación continua será clave para asegurar la estabilidad a largo plazo en el Cáucaso del Sur. En su encuentro en Armenia, el vicepresidente afirmó que «la paz no se construye mirando al pasado, sino hacia el futuro».

Además, se firmó un acuerdo para avanzar en negociaciones sobre energía nuclear civil y se discutieron inversiones en la infraestructura de Armenia, incluida la exportación de tecnología avanzada por parte de EE. UU.