Euro Blue: Cotización del 10 de febrero de 2026

El Euro Blue Hoy: Cotizaciones y Análisis del Mercado en Argentina

Hoy, martes 10 de febrero de 2026, el euro blue marca una tendencia significativa en el mercado cambiario argentino. A continuación, te ofrecemos un análisis detallado sobre su cotización y comparativa con el euro oficial.

Cierre del Euro Blue: ¿Cuál es su Valor Actual?

En el día de hoy, el euro blue finalizó su jornada con un valor de $1.776,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. Este aumento en la cotización refleja la demanda del mercado informal, donde la divisa generalmente presenta un precio más elevado que el oficial.

Euro Oficial: Cotización del Banco de la Nación Argentina

Por su parte, el euro oficial en el Banco de la Nación Argentina (BNA) se estableció en $1.642,00 para la compra y $1.720,00 para la venta. Esta diferencia de precios muestra una leve reducción en la brecha entre el euros blue y el oficial, como resultado de las recientes políticas económicas del país.

Significado del Euro en el Contexto Internacional

El euro es la moneda utilizada en 19 de los 27 países de la Unión Europea, formando parte esencial de la eurozona. Es la segunda moneda más transaccionada en el mundo, solo detrás del dólar estadounidense. Entre los países que utilizan el euro se encuentran Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos, reflejando una economía interconectada y estable.

El Euro Tarjeta: Cotización Especial para Gastos en el Extranjero

El euro tarjeta, utilizado para gastos con tarjetas de crédito en transacciones internacionales, cerró hoy en $2.274,97 para la compra y $1.653,91 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para quienes viajan o realizan compras en el exterior.

Valor del Euro Blue al 10 de febrero de 2026

Cotización del Euro en los Principales Bancos Argentinos

Este martes, las cotizaciones del euro en varios bancos argentinos son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.680,00 comprador y $1.740,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.637,56 comprador y $1.730,74 vendedor.

Banco Supervielle: $1.652,00 comprador y $1.749,00 vendedor.

Dólar Blue: Actualización de Cotización

En otro frente del mercado cambiario, el dólar blue se situó en $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta. Este valor también refleja las condiciones del mercado negro, donde la demanda y la regulación juegan un papel clave en la definición de precios.

La dinámica del mercado de divisas en Argentina sigue siendo un tema de gran interés y relevancia, con implicaciones directas en la economía nacional y en la planificación financiera de los ciudadanos.