La Oficina de Respuesta Oficial refuta a Jorge Fontevecchia, pero las cifras no cuadran

La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno ha lanzado un contraataque a las afirmaciones de Jorge Fontevecchia, quien en su artículo "Día 791: Milei, a menos logros, más mentiras", asegura que el presidente Javier Milei carece de resultados concretos y necesita crear un relato deslumbrante pero ficticio.

Las Respuestas de la Oficina de Respuesta Oficial

En sus declaraciones, la Oficina de Respuesta descalificó las afirmaciones del periodista, asegurando que están «desmentidas por los principales indicadores económicos y sociales oficiales». De acuerdo con su postura, al asumir el cargo, las cifras de inflación eran alarmantes, pero han disminuido drásticamente. Por ejemplo, la inflación minorista se redujo del 211,4% en 2023 al 31,5% en 2025, marcando las tasas más bajas en ocho años, logradas sin manipulación de estadísticas.

Impacto Social: Pobreza y Empleo

Un punto clave que la Oficina destacó fue la reducción de la pobreza en Argentina. Según sus cifras, la pobreza descendió del 54,8% al 26,9%, lo que equivale a más de 12 millones de personas que han salido de esa condición desde que Milei asumió. También mencionaron que la pobreza infantil se redujo en 19 puntos porcentuales, beneficiando a 2,4 millones de niños.

Estadísticas que Resaltan la Recuperación

Los datos sobre el riesgo país también fueron parte del discurso del Gobierno, que argumentó que se redujo de 2.700 a menos de 500 puntos, evidenciando, según ellos, una mejora en la solvencia fiscal y la confianza financiera del país. Asimismo, afirmaron que las reservas internacionales han aumentado de 21.208 millones a cerca de 45.000 millones de dólares.

Críticas y Desafíos Persistentes

Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, críticos como Fontevecchia indican que las condiciones de vida en general están empeorando, con un aumento en la precariedad laboral y el cierre de empresas. Además, señalan que aunque se ha registrado una baja en la inflación, esto no necesariamente se traduce en mejoras sustanciales en el poder adquisitivo de la población.

La Presentación de Datos Contradictorios

Desde ámbitos académicos y de análisis, se ha criticado la forma en que el Gobierno mide y reporta la pobreza. Especialistas han señalado que las metodologías actuales son limitadas y no reflejan adecuadamente la realidad que viven los argentinos, con un sociólogo mencionando que la pobreza real podría estar más cerca del 67% y no del 31,6% que comunica el Gobierno.

Las Reformas Controversiales y el Debate sobre la Seguridad

La gestión actual también ha sido objeto de controversia por las reformas en la ley de inteligencias, que permiten a los agentes actuar sin orden judicial en ciertas circunstancias. Esta medida ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad y el estado de derecho en el país.

Desafíos económicos que Persisten

A pesar de las estadísticas que el Gobierno presenta como logros, la realidad económica continúa señalando preocupaciones serias. Inflation sigue siendo un tema candente, con datos que revelan un incremento mensual del 2,9%, aumentando las tensiones y generando incertidumbre en la población.

Visiones Alternativas

Expertos en economía, como Iván Cachanosky, han expresado que el riesgo país no es la única medida para determinar el estado económico de un país. La necesidad de crear empleo y mejorar los ingresos permanece latente, y los especialistas sugieren que la fórmula actual podría no ser suficiente para sostener una mejora real a largo plazo.