Fallece la española célebre por su polémica restauración del Ecce Homo

La notable restauradora española, conocida por su icónica intervención en un fresco religioso, falleció a los 94 años, dejando un legado inolvidable que atrajo a miles de turistas a su pueblo.

El impacto de una restauración fallida

Cecilia Giménez, oriunda de Borja, en el noreste de España, alcanzó la fama internacional en 2012 por su controvertida restauración de una pintura del Ecce Homo que adorna la iglesia de su localidad. Desde entonces, este intento, que fue apodado «Ecce Mono» por su peculiar resultado, se convirtió en un símbolo tanto de humor como de reflexión acerca de la conservación del arte.

Una vida dedicada al arte

La noticia del fallecimiento de Giménez fue confirmada por el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, quien la recordó en una emotiva publicación de Facebook como una gran amante de la pintura desde joven. A pesar de las críticas iniciales, la restauración de Giménez catapultó a Borja al centro de atención mundial y transformó la percepción del arte y la comunidad, creando un destino turístico inesperado.

El viraje que atrajo multitudes

La figura del Ecce Homo, pintada por Elías García Martínez en el siglo XIX, había estado en la iglesia durante más de un siglo. La intervención de Giménez, con 81 años en ese entonces, fue realizada con buenas intenciones y con el permiso del párroco. Sin embargo, su decisión de retocar la obra trascendió lo imaginado, convirtiéndose en un meme viral que atrajo a más de 40,000 visitantes al pueblo en un solo año, cuando antes apenas llegaba a 5,000.

Un legado perdurable

La popularidad del Ecce Homo llevó a Borja a recibir entre 15,000 y 20,000 turistas anuales. Lo que comenzó como una obra polémica se ha convertido en un símbolo de la resiliencia y creatividad comunitaria. Tras un momento difícil, Giménez organizó exposiciones con sus propias obras y continuó contribuyendo a su comunidad, recibiendo elogios de sus vecinos y autoridades.

El alcalde Arilla concluyó su homenaje escribiendo: «Descansa en paz, Cecilia, siempre te recordaremos». La historia de Giménez es un recordatorio de que a veces, las intervenciones más inesperadas pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas y culturas.